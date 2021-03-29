Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: 'Hemen faiz indirilecek' önyargısı doğru değil

ENFLASYON HEDEFİNE SIKI SIKIYA BAĞLIYIZ

Göreve geldikten sonra ilk kez bir söyleşi veren Kavcıoğlu, Merkez Bankası'nın yüzde 5 enflasyon hedefine sıkı sıkıya bağlı olduğunu dile getirdi. Kavcıoğlu, "Bunun sürdürülebilir büyüme için de ne kadar önemli olduğunun farkındayım. Para politikası duruşunu belirlerken gerçekleşen ve beklenen enflasyonla birlikte küresel sermaye akımları, benzer ülkelerin reel getirileri ve yerleşiklerin portföy tercihlerini de dikkate alacağız" dedi.

Merkez Bankasına enflasyonu kalıcı bir şekilde düşürmek için elindeki araçları kullanmak konusunda kanunla araç bağımsızlığı verildiğine işaret eden Kavcıoğlu, "Merkez Bankamız da değişen dünya koşulları altında ve başta enflasyon görünümü olmak üzere yurtiçi makro ekonomik gelişmeler ışığında para politikası araçlarını günün şartlarına göre bağımsız şekilde kullanmaya devam edecektir" dedi.