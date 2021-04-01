Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Sıkı duruş devam edecek
Son dakika haberine göre... Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, ekonomistlere ve yatırımcılara sunum yaptı. Şahap Kavcıoğlu, “Parasal sıkı duruş devam edecek. Kararlarımız veri odaklı olacak.” diye konuştu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bugün bir araya geldiği yerli yatırımcılara, "Önümüzdeki dönemde para politilkası yaklaşımı değerlendirilirken, kurumların ve bunların devamlılığının esas alınması gerektiğine inandığı" mesajını verdi.
Kavcıoğlu'nun TCMB'nin enflasyon hedeflemesi rejimini bütün unsurlarıyla uygulamaya devam edeceğini belirttiğini aktaran kaynak, TCMB Başkanı'nın enflasyonu %5'e indirme hedefine sıkı sıkıya bağlı olduklarını ifade ettiğini belirtti.
Kavcıoğlu yatırımcılara, "Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar politika faizini, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, gerçekleşen ve beklenen enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz" mesajını verdi.
"Enflasyon odaklı para politikamız, küresel dalgalanmalara ve finansal piyasa oynaklıklarına karşı kalkan vazifesi görecek en güçlü silahımız olacak" diyen Kavcıoğlu, "Enflasyonla mücadele kararlığımızla, Türk lirasının gücünü ve itibarını sağlayacağız" ifadesini kullandı.
Kavcıoğlu daha önce yaptığı açıklamada da kararlılık vurgusu yaparak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak tüm araçları bağımsız ve etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceklerini aktarmış ve "Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar politika faizini, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.