Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Sıkı duruş devam edecek

Kavcıoğlu daha önce yaptığı açıklamada da kararlılık vurgusu yaparak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak tüm araçları bağımsız ve etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceklerini aktarmış ve "Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar politika faizini, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

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