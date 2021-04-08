Vatandaşın birikimine devlet garantisi! Yürürlüğe girdi
Son dakika haberine göre; Tasarruf finansman şirketlerinde hem katılımcı hem sistemi korumaya alan yeni dönem başladı. Sözleşmeden cayma hakkını kullanan vatandaşın birikiminin iadesi garanti altına alındı.
EKONOMİ Sabah
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun tasarruf finansman şirketlerine ilişkin yönetmeliği dün yürürlüğe girdi.
HER ŞUBE İÇİN 1 MİLYON LİRA
Her şube için 1 milyon lira ödenmiş sermayeye sahip olunması gerekecek. Şirketler şube dışında teşkilatlanmaya gidemeyecek, acentelik veremeyecek.
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120 AYI GEÇMEYECEK
120 AYI GEÇMEYECEK
Tasarruf finansman sözleşmelerinde finansman döneminin azami vadesi konut ve çatılı işyeri sözleşmeleri için 120 ayı, taşıt sözleşmeleri için 60 ayı geçemeyecek. Mevcut şirketler için başvuru süresi dün itibarIıyla doldu. Kanuna intibak edemeyecek şirketlerin tasfiye olması için bugün itibarıyla BDDK'ya başvurmaları gerekiyor.