Vatandaşın birikimine devlet garantisi! Yürürlüğe girdi

120 AYI GEÇMEYECEK

Tasarruf finansman sözleşmelerinde finansman döneminin azami vadesi konut ve çatılı işyeri sözleşmeleri için 120 ayı, taşıt sözleşmeleri için 60 ayı geçemeyecek. Mevcut şirketler için başvuru süresi dün itibarIıyla doldu. Kanuna intibak edemeyecek şirketlerin tasfiye olması için bugün itibarıyla BDDK'ya başvurmaları gerekiyor.