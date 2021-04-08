08 Nisan 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Vatandaşın birikimine devlet garantisi! Yürürlüğe girdi

Vatandaşın birikimine devlet garantisi! Yürürlüğe girdi

Son dakika haberine göre; şirketlerinde hem katılımcı hem sistemi korumaya alan yeni dönem başladı. Sözleşmeden cayma hakkını kullanan vatandaşın birikiminin iadesi garanti altına alındı.

EKONOMİ Sabah
Giriş Tarihi: 08.04.2021
ABONE OL
Vatandaşın birikimine devlet garantisi! Yürürlüğe girdi

'nun şirketlerine ilişkin yönetmeliği dün yürürlüğe girdi.

BDDK'DAN İZİN ZORUNLU OLACAK

Şirketlerin, birleşme, bölünme ve devir işlemlerinin tamamı için 'dan izin alınması zorunlu olacak. 'de finansman şirketi kurmak isteyenler ana sözleşme taslağında konut finansmanı faaliyetini zorunlu olarak belirtecek.

HER ŞUBE İÇİN 1 MİLYON LİRA

Her şube için 1 milyon lira ödenmiş sermayeye sahip olunması gerekecek. Şirketler şube dışında teşkilatlanmaya gidemeyecek, acentelik veremeyecek.

120 AYI GEÇMEYECEK
Tasarruf finansman sözleşmelerinde finansman döneminin azami vadesi konut ve çatılı işyeri sözleşmeleri için 120 ayı, taşıt sözleşmeleri için 60 ayı geçemeyecek. Mevcut şirketler için başvuru süresi dün itibarIıyla doldu. Kanuna intibak edemeyecek şirketlerin tasfiye olması için bugün itibarıyla BDDK'ya başvurmaları gerekiyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA