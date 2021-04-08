Ekonomiye tam 78 milyar lira katkı sağladı! 1956 yılında açılan Seyhan Barajı'ndan büyük destek

Baraj ve çevresinin 2006'da "Yaban Hayatı Geliştirme Sahası" kapsamına alındığını, biyolojik çeşitliliği korunması gereken alan ilan edildiğini anımsatan Yıldız, şunları kaydetti:

"Baraj sayesinde yıllık 350 milyon kilovatsaat enerji üretilmektedir. 1956 yılından bugüne kadar yıllık 730 bin kişinin elektrik enerjisi ihtiyacı karşılandı ve milli ekonomiye sadece enerji alanında 9 milyar liralık katkı sağlandı. Enerji faydasının yanı sıra hiç şüphesiz sergilemiş olduğu başarılı taşkın koruma hizmeti ve ova çiftçilerimiz için hayati öneme sahip sulama suyunun ana kaynaklarından birisi olarak görev yapması ile 69 milyar liralık taşkın koruma ve sulama faydası sağladı. Böylece 78 milyar liralık fayda Seyhan Barajı'ndan sağlanmış oldu."