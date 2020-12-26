İstanbul'a atılması planlanan yağmur bombası nedir? Yağmur bombası ne işe yarar? Nasıl uygulanır?

YAĞMUR BOMBASI NE İŞE YARAR?

Bir yamaçtan yükselmekte olan orografik bulutlarda bulut tohumlamanın yağış artışına neden olduğu tespit edilmiştir. Stratiform bulutları ise ince bulutlar oldukları için tohumlama ile yağış bırakır ve yok olarak yerlerini açık havaya bırakırlar.