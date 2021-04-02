BÜYÜME PERFORMANSININ İVME KAZANARAK DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

Ekonomistler, ülkenin geçen yılki büyüme performansının ivme kazanarak bu yıl da devam etmesini beklerken, uluslararası ekonomi ve finansın önde gelen kuruluşları Türk ekonomisine ilişkin tahminlerinde art arda revizyona gitti.

Kovid-19 salgınında tüm dünyada görülen yeni dalga ve vaka artışları tedirginliğe sebep olurken, aşılama çalışmalarının 2021 yılına daha pozitif bakmayı sağladığını belirten ekonomistler, Türkiye'nin ilk çeyrekte ihracatının 2020'nin ilk çeyreğine göre yüzde 17,3 artışla 50 milyar 23 milyon dolar olarak çıkmasının büyümenin ivmeleneceğine işaret ettiğini vurguluyor.