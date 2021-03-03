Moody's Türkiye'de büyümenin süreceğini açıkladı! Türk ekonomisi hakkında övgü dolu sözler

TÜRKİYE'NİN NOT GÖRÜNÜMÜ OLUMLU YÖNDE ETKİLENECEK

Moody's'in açıklamasında Türkiye'nin kredi notu görünümünün "negatif" olması sebebiyle, görünümün doğrudan pozitife çevrilmesinin ya da reytinginin artırılmasının çok düşük bir olasılık olduğu belirtilirken, gelecek dönemde hangi gelişmelerin Türkiye'nin not görünümünü olumlu yönde etkileyebileceğine ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

"Tutarlı maliye ve para politikalarına geçişin kalıcı olması, enflasyonda düşüşe, para biriminin güçlenmesine ve dolarizasyonda azalmaya yansıması durumunda, derecelendirme görünümü dengelenebilir (durağan görünüm). ABD ve Avrupa Birliği ile gerilimlerde devam eden bir azalma da pozitif olacaktır. Ekonominin yapısal dengesizliklerine cevap veren ve aynı zamanda ülkenin doğasında var olan güçlü yönlerinden yararlanan kararlı bir dizi ekonomik reform, orta vadede yukarı doğru not baskısına yol açabilir."