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Türkiye ekonomisi büyüyor! Uluslararası derecelendirme kuruluşları 2021 yılı tahminlerini peş peşe yükseltti

A Haber
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Giriş: 02.04.2021 15:31
Türk ekonomisi Kovid-19 salgınının küresel ekonomiyi sert şekilde vurduğu 2020'yi, beklentilerin aksine, yüzde 1,8'lik büyüme performansıyla tamamlarken, uluslararası kuruluşlar Türkiye ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminlerinde art arda revizyona gitti. IMF'nin ocak ayında, Türkiye ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 5'ten yüzde 6'ya çıkarmasıyla başlayan revizyonlar, Moody's, Fitch, UNCTAD ve OECD gibi ekonominin önde gelen kuruluşlarının pozitif güncellemeleriyle devam etti. Son olarak Dünya Bankası, Türk ekonomisine ilişkin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 4,5'ten yüzde 5'e çıkardı.
Türkiye ekonomisi büyüyor! TÜRKİYE EKONOMİSİ BÜYÜYOR!
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