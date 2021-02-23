Fitch Ratings Kıdemli Direktörü Arispe’den Türkiye için olumlu senaryo

TÜRKİYE'NİN REYTİNGİNİ ETKİLEYEBİLECEK UNSURLAR

Arispe, ilerleyen dönemde hangi gelişmelerin Türkiye'nin kredi notunu pozitif yönde etkileyebileceğine ilişkin ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Olumlu bir derecelendirme eylemine yol açabilecek faktörlerin arasında, cari açığın azaltılması, daha güçlü dış likidite ve dolarizasyonun gerilemesi yoluyla Türkiye'nin dış kırılganlıklarının azaltılması olduğunu belirttik. Enflasyonda istikrarlı bir düşüş eğilimi, para politikası güvenilirliğinin yeniden inşası ve jeopolitik risklerde azalma da Türkiye'nin notları için olumlu olacaktır."

