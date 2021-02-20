20 Şubat 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika | Fitch Ratings Türkiye'nin kredi notunu duyurdu

Son dakika | Fitch Ratings Türkiye'nin kredi notunu duyurdu

haberi... , 'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit ederken, görünümünü "negatif"ten "durağan"a çevirdi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.02.2021 Güncelleme Tarihi: 20.02.2021
ABONE OL
Son dakika | Fitch Ratings Türkiye'nin kredi notunu duyurdu

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit ederken, görünümünü "negatif"ten "durağan"a çevirdi.

Fitch Ratings, 21 Şubat'ta Türkiye'nin "BB-" olan kredi notunda değişikliğe gitmemiş, 22 Ağustos'taki ikinci değerlendirmesinde "durağan" görünümü "negatif"e çekerken "BB-" kredi notunu ise korumuştu.

Son dakika: Spekülatörlerin oyunu çöktü! Altın 400 liranın altına düştü! Peki altında düşüş sürer mi? İşte güncel altın fiyatları SON DAKİKA: SPEKÜLATÖRLERİN OYUNU ÇÖKTÜ! ALTIN 400 LİRANIN ALTINA DÜŞTÜ! PEKİ ALTINDA DÜŞÜŞ SÜRER Mİ? İŞTE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
%17 beklentisi! Altın için kritik açıklama! Altın alınır mı, satılır mı? 2021 altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? %17 BEKLENTİSİ! ALTIN İÇİN KRİTİK AÇIKLAMA! ALTIN ALINIR MI, SATILIR MI? 2021 ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ?
Dolar ve altın için flaş açıklama: O seviyelere gelecek! Bu tahmin büyük ses getirdi! Alım-satım yapacaklar dikkat! DOLAR VE ALTIN İÇİN FLAŞ AÇIKLAMA: O SEVİYELERE GELECEK! BU TAHMİN BÜYÜK SES GETİRDİ! ALIM-SATIM YAPACAKLAR DİKKAT!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA