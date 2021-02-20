Son dakika | Fitch Ratings Türkiye'nin kredi notunu duyurdu
Son dakika haberi... Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit ederken, görünümünü "negatif"ten "durağan"a çevirdi.
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit ederken, görünümünü "negatif"ten "durağan"a çevirdi.
Fitch Ratings, 21 Şubat'ta Türkiye'nin "BB-" olan kredi notunda değişikliğe gitmemiş, 22 Ağustos'taki ikinci değerlendirmesinde "durağan" görünümü "negatif"e çekerken "BB-" kredi notunu ise korumuştu.