Fitch Türk Lirası'nın değerleneceğini açıkladı! Türkiye Çin'i geride bıraktı

Avrupa'da salgınla mücadele kapsamında yeni karantina tedbirlerinin alındığını hatırlatan Coulton, "Fakat bu kez ekonomi üzerindeki etkileri ilk karantina dönemindeki kadar ağır değil. Yine de yeni karantina uygulamaları, yeni resesyon demektir. Bu çok açık." ifadelerini kullandı.

Coulton'ın sunumunda, 2020'nin üçüncü çeyreğinde sadece Çin ve Türkiye'nin pozitif büyüme gösterdiği, Türkiye'nin yüzde 5'in üzerinde büyüyerek Çin'i geride bıraktığı belirtildi.