VATANDAŞ 11 MİLYAR DOLAR DÖVİZ SATTI

Piyasanın nasıl bir mesaj aldığı aslında arkamdaki ekranda çok net dolar 8.02, bildiğiniz gibi bu sabah itibariyle 8'i de aşağı zorlamıştı ama son 15 gün içinde 8.48'i gördük daha sonra 8.40'ın üstünü bir kere daha gördük. Son birkaç yıla baktığımızda bunun üçüncü defa olduğunu yani üçüncü defa 8.40-8.50 arasında zorlandığını görüyoruz. Ama bu sabah itibariyle şunu net olarak söyleyebilirim ilk Merkez Bankası'ndaki görev değişikliğinden bu güne kadar yaklaşık 15 gün geçti bu 15 günlük süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu çağrı ile birlikte net bir rakam vereyim vatandaş 11 milyar dolar döviz sattı ve piyasa da TL'ye geçti. Bu çok önemli bir rakam. Çok önemli bir veri.