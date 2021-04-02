Son dakika: Başkan Erdoğan'ın çağrısı yanıt buldu! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut A Haber'de: Vatandaş 11 milyar dolar döviz sattı
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan'ın altın ve döviz çağrısı karşılık buldu ve yerli yatırımcı döviz sattı. Dövize yönelik talep azalıyor dolar 8 TL'nin altını zorluyor. Ters dolarizasyon sinyali mi? Yeni dünya düzeninde yeni ekonomi modeli nasıl olacak? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut A Haber'de değerlendirmelerde bulundu.
Başkan Erdoğan'ın altın ve döviz çağrısı karşılık buldu ve yerli yatırımcı döviz sattı. Dövize yönelik talep azalıyor dolar 8 TL'nin altını zorluyor. Ters dolarizasyon sinyali mi? Yeni dünya düzeninde yeni ekonomi modeli nasıl olacak? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut A Haber'de değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, bugün saat 15.30'da Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin büyükelçileriyle görüşecek. Bu görüşme ne anlama geliyor?
Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Lütfi Elvan AB Büyükelçilerine videokonferans yoluyla ekonomik reformları ve ekonomideki yol haritasını anlatacak. Tabii ciddi anlamda Türkiye'ye ilgi var ciddi anlamda bir yatırım ilgisi var. Bu yatırım ilgisini de özellikle ülkelerden gelen talepler büyükelçiliklerde toplanıyor bu sorulara cevap verip Türkiye'nin gelecekle ilgili vizyonunu aktaracak Sayın Bakan.
VATANDAŞ 11 MİLYAR DOLAR DÖVİZ SATTI
Piyasanın nasıl bir mesaj aldığı aslında arkamdaki ekranda çok net dolar 8.02, bildiğiniz gibi bu sabah itibariyle 8'i de aşağı zorlamıştı ama son 15 gün içinde 8.48'i gördük daha sonra 8.40'ın üstünü bir kere daha gördük. Son birkaç yıla baktığımızda bunun üçüncü defa olduğunu yani üçüncü defa 8.40-8.50 arasında zorlandığını görüyoruz. Ama bu sabah itibariyle şunu net olarak söyleyebilirim ilk Merkez Bankası'ndaki görev değişikliğinden bu güne kadar yaklaşık 15 gün geçti bu 15 günlük süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu çağrı ile birlikte net bir rakam vereyim vatandaş 11 milyar dolar döviz sattı ve piyasa da TL'ye geçti. Bu çok önemli bir rakam. Çok önemli bir veri.
NEDEN ÇOK ÖNEMLİ?
Çünkü baktığınız zaman vatandaşın dedolarizasyon sürecini başlatması bu süreçte dövizini satarak TL varlıklara geçmesi özellikle Türkiye'nin spekülatif odaklarla sıkıştırıldığı bir dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısına uyarak bunu yapması aslında Türkiye'de nasıl bir milli bilinç olduğunu insanların nasıl gerektiği zaman müdahale edebildiğini çok net gösteriyor. Bu sağduyudan dolayı da bir vatandaş olarak mutlu olmakla birlikte Türk halkının bu şekilde hareket etmesinin de özellikle geçmişten aldığımız derslerle gelecekte çok daha ciddi önlemler alabileceğimizi hep birlikte gösteriyor.
"MB 1 DOLAR BİLE SATMADI"
Sayın Merkez Bankası Başkanı'nı bir kere daha arayarak teyit ettim. Merkez Bankası 15 gün süre içinde 1 dolar dahi satmadı. Spekülasyonun başladığı gecenin hemen ertesi sabah söylemiştim. Olağanüstü bir toplantı yapılmayacak.
"DOLARİZASYONUN BELİ KIRILDI"
Tamamen bitti demiyorum. Türkiye'de dolarizasyonun beli kırıldı. Hep yapılan yayınlarda şunu söylediler; İşte Türkiye genel bir borç krizine doğru gidiyor, Türkiye'de ödemeler dengesi krizi oluyor, Türkiye'de sistem şöyle patlayacak… Bir de parantez açayım bunları bu şekilde ifade etmek vatandaşı bankalardan paranızı çekin noktasını yönlendirmek ayrıca hukuken de bir suçtur.
"KISIR ELEŞTİRİLERİ BIRAKIP YENİ TÜRKİYE MODELİNİ TARTIŞMAK GEREKİYOR"
İleriyi artık tartışmamız gerekiyor. Yani yeni dünya düzenine uygun değişen dünya denklemine göre yeni Türkiye ekonomisi gerçeklerini tartışmamız gerekiyor. Niyet okumayı herkes bıraksın. Ekonomik paradigma değişiyor. Doğ tarafı Batı tarafını geçmeye başladı. Sadece kısıtlı bir tartışmaya katılmamamız gerekiyor. Yeni bir ekonomik paradigma ortaya çıkıyor. Bu yeni denklemi anlamak için kısır eleştirileri bırakıp kısır eleştirilerin ötesinde yeni Türkiye modelini tartışmak gerekiyor. Türkiye denklemin altın parçası.