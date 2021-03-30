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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan enflasyon ve faiz mesajı

Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan enflasyon ve faiz mesajı

Son dakika haberine göre Başkanı , "Elimizdeki tüm araçları bağımsız ve etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Bir hafta vadeli repo faiz oranı para politikası açısından temel politika aracımız olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı. Kavcıoğlu, "Enflasyondaki düşüşün kalıcılığını sağlayacağız. İçinde bulunduğumuz dönemde enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler sıkı para politikası duruşu gerektiriyor." dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.03.2021 Güncelleme Tarihi: 30.03.2021
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Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan enflasyon ve faiz mesajı

TCMB 2020 yılına ait 89. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bankanın olağan genel kurulunda önemli açıklamalarda bulundu.

Kavcıoğlu'nun konuşmasında öne çıkan mesajlar şöyle;

"Salgın sürecindeki belirsizlikler küresel ekonomiye ilsikin belirsizlikleri canlı tutuyor. Enflasyonla mücadele doğrultusunda para politikası araçlarını etkin şekilde kullanmaya devam edeceğiz.

Yüzde 5 enflasyon hedefine sıkı sıkıya bağlıyız.

Enflasyon gerçekleşmeleri sıkı bir parasal duruş gerektiriyor.

Kararlarımızı enflasyon başta olmak üzere veri akışına göre alacağız.

Enflasyonda kalıcı düşüş oluşana kadar politika faizini enflasyon üzerinde tutmaya devam edeceğiz."

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