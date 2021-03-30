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Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan enflasyon ve faiz mesajı

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Giriş: 30.03.2021 15:12
Güncelleme:30.03.2021 15:15
Son dakika haberine göre Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Elimizdeki tüm araçları bağımsız ve etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Bir hafta vadeli repo faiz oranı para politikası açısından temel politika aracımız olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı. Kavcıoğlu, "Enflasyondaki düşüşün kalıcılığını sağlayacağız. İçinde bulunduğumuz dönemde enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler sıkı para politikası duruşu gerektiriyor." dedi.
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