TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'den heyecanlandıran insansız savaş uçağı ve milli muharip uçak açıklaması

Şirketin 3 uçak, 6 helikopter, 2 insansız hava aracı ve hedef uçak projeleri yürüttüğünü ifade eden Kotil, bunun yanında uydu projelerini sürdürdüklerini söyledi.

Kotil, en önemli projelerinin MMU olduğuna dikkati çekerek, proje için 3 bin TUSAŞ personeli yanında, projeye katkı verecek diğer şirketlerde de 3 bin personele ihtiyaç duyulacağını bildirdi.

5. nesil uçaklarda tek pilot bulunduğunu, yapay zekanın ise ikinci pilot gibi görev yaptığını anlatan Kotil, MMU'nun da bu özelliğe sahip, "daha zeki bir uçak" olduğunu vurguladı. Kotil, uçağın 2023'te motorunu çalıştıracağını, 2025'te uçacağını, 2028'de Hava Kuvvetlerine teslim edileceğini dile getirerek, "Bunu başarınca Türkiye neyi başarıyor? ABD neyi başarıyorsa biz de onu başarıyoruz." dedi.