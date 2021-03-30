Son dakika: Bakan Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

"Ancak ülkemiz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2020 yılını, umudun arttığı görünüm içinde tamamladı. Salgına rağmen faaliyetlerimizi, projelerimizi, hizmetlerimizi hız kesmeden devam ettirdik. Salgına yönelik tedaviler ve aşılama alanında kaydedilen ilerlemelerle 2021 yılı durağanlığın geride kalacağı ve küresel ekonominin hızla toparlanacağı dönem olacak. Uluslararası kuruluşlar, küresel üretimin 2020'deki keskin düşüşünün ardından, gelecek iki yılda yükseliş trendine gireceği beklentisini dile getirmekte. IMF, küresel ekonomide 2021'de yüzde 5,2'lik büyüme öngörmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kasımda gerçekleştirdiği ekonomide ve hukukta yeni reform dönemi başlayacağına yönelik açıklamaları ve ardından gelen çalışmalarla ülkemize olumlu geri dönüşler şimdiden başlamıştır."

"BÖLGEMİZDE LOJİSTİK GÜÇ HALİNE GELDİK"

Bakanlık olarak 19 yıldır çok büyük ulaşım ve haberleşme hamlesini hayata geçirdiklerini anlatan Karaismailoğlu, "Bugüne dek bu alanda 1 trilyon liranın üzerinde yatırım yaparak, Türkiye'mizi adeta yeniden inşa ettik. 2003'ten bu yana uluslararası ulaşım koridorlarını sürekli geliştiren ulaşım politikası çizdik ve yatırımlarımızı bu doğrultuda gerçekleştirdik. Lojistik Master Planımız dahilinde attığımız adımlar, bizi bugün bölgemizde bir lojistik süper güç haline getirdi."