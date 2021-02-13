Türkiye'nin büyümesi sürpriz değil! JP Morgan Türk ekonomisi için beklentisini yükseltti

2021 BÜYÜME TAHMİNİ

JP Morgan ayrıca, Türkiye için 2021 büyüme rakamlarını yukarı yönlü revize ederek, yüzde 3,3'ten yüzde 4,6'ya yükseltti. Söz konusu raporda, turizm sektörünün performansına ve aşılama sürecine ilişkin daha umut verici beklentiler göz önüne alındığında, Türk ekonomisinin bu yıl daha yüksek büyüme görebileceği ifade edildi.

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