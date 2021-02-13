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Türkiye'nin büyümesi sürpriz değil! JP Morgan Türk ekonomisi için beklentisini yükseltti

merkezli çokuluslu bankacılık ve finans hizmetleri şirketi , 'ye ilişkin geçen yıl ve yılı ekonomik büyüme tahminlerini güncelledi. Türkiye'nin 2020 büyüme tahminini yüzde 1,1’den yüzde 1,9’a yükselten şirket tarafından hazırlanan raporda, ekonominin büyüme rakamlarının, ülkedeki özel sektörün sağlamlığını ve esnekliğini yansıtan her zaman "yukarı yönlü sürprizler" olduğu belirtildi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.02.2021 Güncelleme Tarihi: 13.02.2021
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Türkiye'nin büyümesi sürpriz değil! JP Morgan Türk ekonomisi için beklentisini yükseltti

merkezli , 'ye ilişkin geçen yıl ve yılı ekonomik büyüme tahminlerini güncelledi. Firmanın yayınladığı bir rapora göre, karantina gibi sınırlama önlemlerine rağmen Türkiye'deki iç talebin 2020'nin dördüncü çeyreğinde oldukça dirençli olduğu kaydedildi. JPMorgan, Türkiye'nin 2020 büyüme tahminini yüzde 1,1'den yüzde 1,9'a yükseltti.

Raporda, Türk ekonomisinin büyüme rakamlarının, ülkedeki özel sektörün sağlamlığını ve esnekliğini yansıtan her zaman "yukarı yönlü sürprizler" olduğu belirtildi.

"EMSALLERİNDEN DAHA İYİ GÖRÜNÜYOR"
Türkiye'nin önceki yıllardaki krizlerle başa çıkma deneyiminin altı çizilen raporda, koronavirüs pandemisinde ülkenin emsallerinden daha iyi görünmesinin şaşırtıcı olmadığı vurgulandı.

Türk ekonomisinin bu performansının ana nedenlerinden birinin, geçen yılın ilk yarısında hükümetin öncülüğündeki kredi büyümesi olduğu ve ekonominin pandemiden kurtulmasını desteklediği belirtildi.

2021 BÜYÜME TAHMİNİ
JP Morgan ayrıca, Türkiye için 2021 büyüme rakamlarını yukarı yönlü revize ederek, yüzde 3,3'ten yüzde 4,6'ya yükseltti. Söz konusu raporda, turizm sektörünün performansına ve aşılama sürecine ilişkin daha umut verici beklentiler göz önüne alındığında, Türk ekonomisinin bu yıl daha yüksek büyüme görebileceği ifade edildi.

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