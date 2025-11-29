CHP’li Hasan Ufuk Çakır’dan çarpıcı sözler: Hırsızın partisi olmaz

Ertan Yıldız - Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

"ERTAN YILDIZ'I İHRAÇ ETMEYENLER BİZİ TEHDİT EDİYOR"

İBB iddianamasinde ismi geçen Ertan Yıldız'ın CHP üyeliğinin devam ettiğine ancak Berhan Şimşek'in üyeliğinin iptal ediliğine dikkat çeken Çakır, "Onu ihraç etmiyor. Berhan Şimşek'i ihraç ediyor. Gürsel Tekin'i tehdit ediyor. Ya beni tehdit ediyor. Ya yer miyiz biz bunu ya? Ya özellikle Hasan Ufuk Çakır'ı bunu yer mi ya? Ya sen merak etme Hasan Ufuk Çakır yarın sandalyeye atar, kahvelerde oturur. Ama senin o Mersin'deki adamın yani o Bodrum'larda şeydeki Çeşme'lerde gezen adamın oralarda tek başına varıp da oturamaz. Onun için bu adamlar ne biliyorsa onu yapsınlar. Vallahi de umurumda değil. Ben birine rica ederek birinci sıraya milletvekilliğine gelmedim. (Ali Mahir Başarır) Mersin'e geliyor giderken 16-17 kişiyi vekil yapıyor. Bir daha geliyor, bir daha yapıyor o kadar. Ya bu yalanlarına kimse inanmıyor senin. Ama sen ancak kendi kendini tatmin ediyorsun. Geliyorsun burada Genel Başkana bir sürü palavra atıyorsun. O da inanası geliyor ona. Çünkü bize inanmadığına göre. O onun arkadaşı oluyor da Ali Mahir. Peki biz neyi oluyoruz onun? Biz demek ki bir şey olmuyoruz, olmadığımız da ortada. Şeref ve haysiyetlerini hiç kimseye çiğnetmem. Adı, sanı, makamı kim olursa olsun. Gözümün gördüğü hiçbir şeyden korkmadım ömrü billah. Ben bilirim, ben herkesi bilirim. Yani öyle avanta değil bu işler. Bunların hepsinin bir genel toplamı olacak. Bana bu yapılanı bırakmam mümkün değil. Hukuk önünde bunun hesabını soracağım. Daha sonrasına da bakacağız Allah izin verirse. Öyle yok." sözleriyle tepki gösterdi.



"BEN SİZİ NASIL SAVUNACAĞIM, HIRSIZIN PARTİSİ Mİ OLUR?"



SORU: Sayın Vekil, arınma çağrısı ile ilgili 10 vekille birlikte imzaladınız çağrı ile ilgili sorum olacaktı. Şimdi CHP arınmazsa, CHP'nin sonu ne olur?



Ya CHP arınmazsa yani sıkıntı olur. Bu böyle giderse inandırıcılığı kalmaz bu işin. Yani millet senden bir umut beklerken sen hala bu bunu aldı mıydı, bu bunu verdi mi diye sen onları savunmakla geçiyorsun. Adam diyor ki işte diyor ya ben diyor buna bu parayı verdim diyor. Ben de diyorum ki bak bana isnat mı yaptı? Ben de mahkeme kararını çıkarttım önüne koydum. Sen de bir dilekçe ver, bu yalan söylüyor de, iftira atıyor de. Açıyor mu? Açmıyor. Diyor mu? Demiyor. E ben seni nasıl savunacağım? Ne işim var seni savuna savuna ya? Hırsızın partisi mi olur ya? Hırsız hırsızdır ya.



SORU: Sizle beraber bunu imzalayan 9 vekil de aynı sıkıntıları yaşıyor mu?



Vallahi belki tabii yaşıyor. Benimki biraz daha yüksek.



SORU: Son olarak Gürsel Tekin konusuna değinmek istiyorum. Kendisi İstanbul'dan size destek verdi. Sizin çağrınızı destekledi. Halk TV'yle olan eleştirinizi de destekledi. Gürsel Tekin'le görüşüyor musunuz?



Evet, görüşüyorum. Hayırlı olsun diyorum. Ara sıra arıyorum, nasıl gidiyor diyorum. Soruyorum tabii



SORU: İstanbul'a gelseniz kendisini İstanbul İl Başkanlığı makamında ziyaret eder misiniz?



Kesinlikle ziyaret ederim tabii. Gitmez miyim?