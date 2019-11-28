J.P. Morgan Türkiye'nin büyüme beklentisini yükseltti!
OECD, IMF, Dünya Bankası, Fitch ve Moody’s’ten sonra ABD’li J.P. Morgan da 2019 Türkiye ekonomisi için bekletisini değiştirdi. ABD merkezli banka, daha önce 0.2 olarak tahmin ettiği Türkiye'nin büyüme tahminini 0.3'e yükseltti. Türkiye'nin performansı, yabancı finans ve yatırım kuruluşlarını ters köşe yaptı.
Geçen yılki kur saldırısının etkilerini Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın koordinatörlüğünde alınan tedbirlerle bertaraf eden ve toparlanma sürecine giren Türkiye'nin performansı, yabancı finans ve yatırım kuruluşlarını ters köşe yaptı.
REVİZE ETTİLER
Daha önce 2019'da daralma beklediğini açıklayan uluslararası kuruluşlardan her gün bir açıklama geliyor. OECD, IMF, Dünya Bankası, Fitch ve Moody's'in ardından dün de JP Morgan, Türkiye'nin 2019 büyüme tahminini revize ettiklerini açıkladı.
TAHMİNLERİ REVİZE ETTİLER
ABD merkezli banka, daha önce 0.2 olarak tahmin ettiği Türkiye'nin büyüme tahminini 0.3'e yükseltti. Yıl sonu enflasyon tahminini de yüzde 11.9 olarak açıkladı. Geçtiğimiz aylarda Türkiye ekonomisi için olumsuz senaryolar çizen kuruluşlar beklenenden daha hızlı gerçekleşen toparlanmayla birlikte çark ediyor. OECD, IMF ve Dünya Bankası eksi büyüme tahminlerini artıya çevirdi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch ve Moody's de Türkiye'de büyüme ivmesinin beklenenden hızlı olacağını açıkladı.
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