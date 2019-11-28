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J.P. Morgan Türkiye'nin büyüme beklentisini yükseltti!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.11.2019 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019
HEPSİ ÇARK EDİYOR! TÜRKİYE TERS KÖŞE YAPTI

, , , Fitch ve Moody’s’ten sonra ’li J.P. Morgan da 2019 ekonomisi için bekletisini değiştirdi. ABD merkezli , daha önce 0.2 olarak tahmin ettiği Türkiye'nin büyüme tahminini 0.3'e yükseltti. Türkiye'nin performansı, yabancı finans ve yatırım kuruluşlarını ters köşe yaptı.

Geçen yılki kur saldırısının etkilerini Hazine ve 'nın koordinatörlüğünde alınan tedbirlerle bertaraf eden ve toparlanma sürecine giren 'nin performansı, yabancı finans ve yatırım kuruluşlarını ters köşe yaptı.

REVİZE ETTİLER

Daha önce 2019'da daralma beklediğini açıklayan uluslararası kuruluşlardan her gün bir açıklama geliyor. , , , Fitch ve Moody's'in ardından dün de JP Morgan, Türkiye'nin 2019 büyüme tahminini revize ettiklerini açıkladı.

TAHMİNLERİ REVİZE ETTİLER

merkezli , daha önce 0.2 olarak tahmin ettiği Türkiye'nin büyüme tahminini 0.3'e yükseltti. Yıl sonu enflasyon tahminini de yüzde 11.9 olarak açıkladı. Geçtiğimiz aylarda Türkiye ekonomisi için olumsuz senaryolar çizen kuruluşlar beklenenden daha hızlı gerçekleşen toparlanmayla birlikte çark ediyor. OECD, IMF ve Dünya Bankası eksi büyüme tahminlerini artıya çevirdi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch ve Moody's de Türkiye'de büyüme ivmesinin beklenenden hızlı olacağını açıkladı.

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