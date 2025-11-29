Yaşam

İzmir'de sağanak sonrası kara ile deniz birleşti

İzmir’in Çeşme ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. A Haber muhabiri Sefer Ayçe’nin Ilıca Mahallesi’nden aktardığı bilgilere göre, şiddetli yağış sonrası ilçede su baskınları meydana geldi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
ABONE OL
İzmir'de sağanak sonrası kara ile deniz birleşti

İzmir genelinde dün akşam saatlerinde batı ilçelerde başlayıp sabah saatlerinde de kent genelinde etkili olan sağanakta en yüksek yağış 154,5 kg/m ile Karaburun'da kaydedildi. Sağanak yağış nedeniyle kentte yaşam olumsuz etkilendi.

ÇEŞME'DE SAĞANAK SONRASI SU BASKINI! YOLAR GÖLE DÖNDÜ

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü ile AFAD'ın sarı kodlu yağış uyarısı sonrasında dün akşam saatlerinden itibaren kentte, gök gürültülü sağanak etkili oldu. Sağanak hayatı olumsuz etkilerken, sürücüler trafikte araçları ile ilerlemekte güçlük çekti. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.



İzmir genelinde etkili olan sağanak yağışlar birçok ilçede yüksek miktarlarda kaydedildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, 29 Kasım Cumartesi saat 09.00 itibarıyla en fazla yağış 154,5 kg/m ile Karaburun'da ölçüldü. Kent genelinde yağışın en yoğun hissedildiği diğer noktalar ise Çeşme 126 kg/m, Foça 122,8 kg/m ve Dikili 95,6 kg/m oldu. Bergama'nın farklı bölgelerinde ise yağış miktarı 50 ile 77 kg/m arasında değişti. Urla'da 40,5, Seferihisar'da 40, Narlıdere'de 30, Güzelbahçe'de 28,1, Konak'ta 21,2, Balçova'da 20,3, Karşıyaka'da ise 19,3 kg/m yağış kaydedildi.



İç kesimlerde yağışın daha düşük olduğu görüldü; Kemalpaşa'da 18,4, Kınık'ta 15,8, Menderes Orman Sahası'nda 13,4, Bayındır'da 10,7, Ödemiş'te 9,4 ve Tire'de 7,6 kg/m yağış gerçekleşti.

ALTYAPI YETERSİZLİĞİ VURGUSU
Bölgeden yayın yapan muhabirimiz Sefer Ayçe, su baskınlarının temel nedeni olarak Çeşme'deki altyapı eksikliğine dikkat çekti. Yaklaşık 20 dakika süren yağışların bile ilçeyi bu hale getirmesine sebep olduğunu belirten Sefer Ayçe, rögarların suyu çekmek yerine dışarıya su taşırdığını ve bu durumun her yağışta tekrarlandığını ifade etti.



ARAÇLAR YOLDA KALDI, EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI
Ilıca Mahallesi ve çevresinde yolların göle dönmesi sonucu birçok araç mahsur kaldı. Bazı araçların tamamen suyun içine gömüldüğü, vatandaşların kendi imkanlarıyla araçlarını kurtarmaya çalıştığı görüldü.



Su baskınlarından ev ve iş yerleri de büyük zarar gördü. Muhabirimiz Sefer Ayce; bir mobilya mağazasının tamamen sular altında kaldığını, su seviyesinin koltuk hizasına kadar yükseldiğini ve iş yerinin camlarının kırıldığını aktardı. Evlerinin bahçeleri ve giriş katları suyla dolan vatandaşların ise evlerinden çıkamadığı belirtildi. Rüzgarın ve şiddetli yağışın etkisiyle deniz kenarındaki marinada bulunan bazı tekneler yan yattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN