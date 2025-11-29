İzmir'de sağanak sonrası kara ile deniz birleşti

İzmir’in Çeşme ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. A Haber muhabiri Sefer Ayçe’nin Ilıca Mahallesi’nden aktardığı bilgilere göre, şiddetli yağış sonrası ilçede su baskınları meydana geldi.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü ile AFAD'ın sarı kodlu yağış uyarısı sonrasında dün akşam saatlerinden itibaren kentte, gök gürültülü sağanak etkili oldu. Sağanak hayatı olumsuz etkilerken, sürücüler trafikte araçları ile ilerlemekte güçlük çekti. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.





İzmir genelinde etkili olan sağanak yağışlar birçok ilçede yüksek miktarlarda kaydedildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, 29 Kasım Cumartesi saat 09.00 itibarıyla en fazla yağış 154,5 kg/m ile Karaburun'da ölçüldü. Kent genelinde yağışın en yoğun hissedildiği diğer noktalar ise Çeşme 126 kg/m, Foça 122,8 kg/m ve Dikili 95,6 kg/m oldu. Bergama'nın farklı bölgelerinde ise yağış miktarı 50 ile 77 kg/m arasında değişti. Urla'da 40,5, Seferihisar'da 40, Narlıdere'de 30, Güzelbahçe'de 28,1, Konak'ta 21,2, Balçova'da 20,3, Karşıyaka'da ise 19,3 kg/m yağış kaydedildi.