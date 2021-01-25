25 Ocak 2021, Pazartesi
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi! Fiyatlar düşecek

Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan vatandaşın şikayetçi olduğu fırsatçılarla ilgili ekonomi kurmaylarına kesin talimat verdi. Fiyatlar düşürülecek. Fırsatçılara göz açtırılmayacak.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.01.2021
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi! Fiyatlar düşecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, birçok gıda ürününde yaşanan fiyat artışlarının arka planında olup bitenlerin araştırılması için ekonomi yönetimine talimat verdi. Erdoğan'ın "Yağ, bakliyat, sebze ve meyvede fiyatlar öncelikli meselemiz. Vatandaş gıda ürünlerini daha ucuza tüketmesi lazım" dediği öğrenildi. Başkan Erdoğan, lokantaların açılması konusunun değerlendirilerek, önerilerin kabine toplantısına sunulacağını söyledi. Erdoğan, bankalara da seslenerek vatandaşın, esnafın, yatırımcının yanında olmaları mesajı verdi. Gerekli yerlere talimatı verdiğini belirten Erdoğan, "Ama öyle ama böyle bu iş bitecek. Fiyatlar böyle yüksek devam etmeyecek. Bunun önüne geçilecek, vatandaş rahat edecek" değerlendirmesini yaptı.

MADDELİK ESNAF DOSYASI

Başkan Erdoğan, önceki gün Başkanı 'le 'ndeki görüşmesinde de önemli mesajlar verdi. Başkan Palandöken, görüşmede esnafın sorunlarına çözüm önerilerini içeren altı maddelik dosya sundu.

KONUYU BİZATİHİ İZLİYORUM

Palandöken'in aktardığı bilgiye göre Erdoğan, kısıtlamalar nedeniyle faaliyetleri durdurulan kahvehane, kafe, kır bahçesi, halı saha gibi işletmeler ile yalnızca paket servisi yapan lokanta, restoranların müşteriler için HES kodu zorunluluğu getirilerek faaliyete başlaması konusunu kabinede değerlendireceklerini ifade etti. Başkan Erdoğan, "Kabine toplantısında ilgili bakanlarla konuşacağız. Konuyu bizatihi izliyorum. ile paylaşacağız" değerlendirmesini yaptı.

VATANDAŞI EZDİRMEYECEĞİZ

Enflasyon ve faizi düşürmenin öncelikli olduğunu belirten Erdoğan, dünyadan örnekler vererek "Neden bizde yüksek? Vatandaşı hem faiz hem enflasyona karşı ezdirmeyeceğiz.

Bankalar vatandaşa, esnafa, işletmelere düşük faizli kredi kullandırmalı. Bunu vatandaşa yansıtmalı" dedi. Bankalara seslenen Erdoğan, "Bankalar kârlarıyla övünüyor. Kazansınlar ama yapsınlar. Vatandaşın, esnafın, yatırımcının, sanayicinin yanında yer alsınlar" diye konuştu.

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