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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan "fiyatların düşmesi" talimatı

A Haber
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Giriş: 25.01.2021 10:05
Güncelleme:25.01.2021 10:10
Başkan Recep Tayyip Erdoğan vatandaşın şikayetçi olduğu fırsatçılarla ilgili ekonomi kurmaylarına talimat verdi. Fiyatlar düşürülecek fırsatçılara göz açtırılmayacak. Detayları A Haber muhabiri Özkan Özcan aktardı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan vatandaşın şikayetçi olduğu fırsatçılarla ilgili ekonomi kurmaylarına talimat verdi. Fiyatlar düşürülecek fırsatçılara göz açtırılmayacak. Detayları A Haber muhabiri Özkan Özcan aktardı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi! Fiyatlar düşecek BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN TALİMAT VERDİ! FİYATLAR DÜŞECEK
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Fiyatların düşmesi talimatı
"Fiyatların düşmesi" talimatı
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