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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan "fiyatların düşmesi" talimatı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan vatandaşın şikayetçi olduğu fırsatçılarla ilgili ekonomi kurmaylarına talimat verdi. Fiyatlar düşürülecek fırsatçılara göz açtırılmayacak. Detayları A Haber muhabiri Özkan Özcan aktardı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan vatandaşın şikayetçi olduğu fırsatçılarla ilgili ekonomi kurmaylarına talimat verdi. Fiyatlar düşürülecek fırsatçılara göz açtırılmayacak. Detayları A Haber muhabiri Özkan Özcan aktardı.