2020'yi rekorla kapatmıştı! Gayrimenkul 2021'in de yıldızı olabilir



Gayrimenkul yatırımlarında tüketicinin tercihlerinin değiştiğini belirten Başaran, şunları söyledi: "Bu süreçte kalabalıklardan uzaklaşılırken; bahçeli, teraslı evlere ilgi arttı. Ayrıca çalışma odası kavramı tüketicilerde daha belirgin hale geldi. Yeni yılda da bu ilgi devam edecek. Yeni yapılan projeler de buna göre şekilleniyor."

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