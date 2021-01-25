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2020'yi rekorla kapatmıştı! Gayrimenkul 2021'in de yıldızı olabilir

Gayrimenkul 2021 yılının da parlayan yıldızı olabilir. 2020'yi rekorla kapatan gayrimenkulün lokomotif sektör olmaya devam ettiğini belirten Gayrimenkul Danışmanı , 'gayrimenkul en güvenli yatırım araçlarından biri olarak yatırımcısını sevindirmeye devam edecek' dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.01.2021
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2020'yi rekorla kapatmıştı! Gayrimenkul 2021'in de yıldızı olabilir

Pandemiye rağmen 2020'yi rekorlarla kapatan gayrimenkul sektörü, 2021'den daha da umutlu.

Salgının seyrine göre yeni rekorların kırılabileceğine dikkat çeken Gayrimenkul Danışmanı , "Gayrimenkul en güvenli yatırım araçlarından biri olarak önümüzdeki yıllarda yatırımcısını sevindirmeye devam edecek. 'ün değiştirdiği tüketici hareketleriyle gayrimenkul, 'nin lokomotif sektörü olmaya devam ediyor" dedi.

REKOR KIRILDI


Sektörün 2020'deki gelişmeleri hakkında bilgi veren Başaran, " verilerine göre, Ocak-Kasım döneminde Türkiye genelinde satılan gayrimenkul sayısı 2 milyon 464 bin adede çıktı. Tapuda bu satışlarda 456 milyar liralık değer ibraz edildi. Bu 2019'un tamamında 389 milyar 240 milyon liraydı" diye konuştu.

CORONAVİRÜS BELİRLEYİCİ


Başaran, yeni yılda Coronavirüs salgınının gidişatının sektörün durumunu belirleyeceğini ifade ederek, "Pandemiye rağmen birçok yeni projeye başlandı, bir kısmının yapımı sürüyor. Salgın durdurulursa, bu yıl stoklarını tüketen konut üreticileri beklettikleri yeni yatırımları da hayata geçirecek" dedi.

TERCİHLER DEĞİŞTİ


Gayrimenkul yatırımlarında tüketicinin tercihlerinin değiştiğini belirten Başaran, şunları söyledi: "Bu süreçte kalabalıklardan uzaklaşılırken; bahçeli, teraslı evlere ilgi arttı. Ayrıca çalışma odası kavramı tüketicilerde daha belirgin hale geldi. Yeni yılda da bu ilgi devam edecek. Yeni yapılan projeler de buna göre şekilleniyor."

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