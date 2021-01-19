19 Ocak 2021, Salı
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Sebze ve meyvede marketler arasındaki fiyat farkında uçurum var

Sebze ve meyvede marketler arasında fiyat uçurumu var. ’de yaygın 2 marketi karşılaştırdık. Yüzde 100’e varan fark gördük... Bir markette 4.95 lira olan , diğer markette 9.89 liraya satılıyor.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.01.2021
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Sebze ve meyvede marketler arasındaki fiyat farkında uçurum var

Ülkemizde sebze-meyvede tarla ve market fiyatı arasındaki uçurum tüketiciyi bezdiriyor.

Tarlada 1 liraya satılan ürün, markette 4-5 kata varan farklarla satılabiliyor.

Ancak tek sıkıntı bu değil. Marketler arasında da fiyat uçurumu dikkat çekiyor.

'de yaygın 2 marketi karşılaştırdık. Sebze-meyve fiyatları arasında yüzde 100'e varan farklar gördük.

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Fiyat farkında başı çekiyor.

Bir markette 4.95 liraya satılan 1 kilogram kereviz, diğer markette 9.89 liralık fiyat etiketiyle tüketiciye sunuluyor.

bir markette 3.95, diğerinde 6.95 liraya; bir markette 4.95, diğerinde 8.45 liraya; bir markette 4.99, diğerinde 7.99 liraya; bir markette 8.79, diğerinde 13.95 liraya satılıyor.

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Pandemi sürecinde e-ticaret yaygınlaşırken, gıdada market servisleri arasında büyük rekabet yaşanıyor.

Pazara katılan firmalar artarken; tüketiciyi cezbetmeye yönelik kampanyalar da dikkat çekiyor.

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