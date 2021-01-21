21 Ocak 2021, Perşembe
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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Ticaret Bakanlığı duyurdu: 81 ilde yapılan fahiş fiyat denetiminde 375 firmaya ceza kesildi

Son dakika: Ticaret Bakanlığı duyurdu: 81 ilde yapılan fahiş fiyat denetiminde 375 firmaya ceza kesildi

Son dakika haberine göre... , son dönemde vatandaşların fahiş fiyat artışlarına yönelik artan şikayet başvuruları üzerine başta gıda ve temel tüketim ürünlerinde olmak üzere saha denetimlerini artırdı. 81 ilde yapılan fahiş fiyat denetiminde 375 firmaya ceza kesildi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.01.2021 Güncelleme Tarihi: 21.01.2021
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Son dakika: Ticaret Bakanlığı duyurdu: 81 ilde yapılan fahiş fiyat denetiminde 375 firmaya ceza kesildi

temel ihtiyaç ürünlerinde arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışlarının tespiti amacıyla 19 Ocak-20 Ocak 2021 tarihlerinde genelinde temel ihtiyaç ürünlerine yönelik fiyat denetimleri gerçekleştirilmiştir ve denetimler devam ediyor.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bu kapsamda, yapılan denetimler sonucunda 562 işletme bazında 9.870 ürün incelenmiştir.

İnceleme sonucu elde edilen veriler Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulutarafından değerlendirilecek ve firmaların savunmalarının alınmasının ardından haksız fiyat artışında bulunduğu tespit edilenler hakkında 10 bin Türk lirasından 100 bin Türk lirasına, stokçuluk faaliyetinde bulunduğu tespit edilenlere ise 50 bin Türk lirasından 500 bin Türk lirasına varan idari para cezası yaptırımı uygulanacaktır.

HAKSIZ FİYAT DEĞERLENDİRME KURULUNDAN 375 FİRMAYA 11,9 MİLYON LİRA CEZA

Öte yandan Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda , ve Maliye, ile Bakanlıkları ve ile temsilcileriyle üretici ve tüketici örgütleri ve perakende sektörü temsilcilerinden oluşan ,

bugüne kadar 3.208 dosyayı karara bağlayarak, gıda, temizlik, hijyenürünleri gibi temel ihtiyaç maddelerinde fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen 375 firmaya toplam olarak 11.885.000 Türk Lirası idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

Bununla birlikte son dönemde Bakanlığımıza intikal eden ve temel gıda ürünleri arasında yer alan , yumurta, tavuk, bebek mamasıürünlerine yönelik fahiş fiyat artışı şikâyetleri ve başvuruları üzerine, bu ürünlere yönelik denetimler artarken,

üretici/ithalatçı/tedarikçi ve bu ürünlerintüketicilere satışını yapan bazı yerel ve ulusal marketlerden savunma istenilmiştir. Gelen bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda haksız fiyat artışına sebebiyet verdiği tespit edilen ilgililer hakkında gerekli yaptırımlar uygulanacaktır.

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