Son dakika: Ticaret Bakanlığı duyurdu: 81 ilde yapılan fahiş fiyat denetiminde 375 firmaya ceza kesildi

İnceleme sonucu elde edilen veriler Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulutarafından değerlendirilecek ve firmaların savunmalarının alınmasının ardından haksız fiyat artışında bulunduğu tespit edilenler hakkında 10 bin Türk lirasından 100 bin Türk lirasına, stokçuluk faaliyetinde bulunduğu tespit edilenlere ise 50 bin Türk lirasından 500 bin Türk lirasına varan idari para cezası yaptırımı uygulanacaktır.