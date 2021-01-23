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Döviz düştü gıda fiyatları inmedi! Gıda ürünlerindeki fiyat artışını kimler körüklüyor?

Döviz düşüyor ancak marketteki ürünlerin de son aylarda fiyat artışları gözüküyor. Peki dövizden etkilenmediği halde bu gıda fiyatlarındaki artışın sebebi ne? Gıda ürünlerindeki fiyat artışını kimler körüklüyor? Kafalarda oluşan soruların cevabını muhabiri Aybüke Sena Can'ın konuğu olan Onursal Başkanı verdi.

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.01.2021 Güncelleme Tarihi: 23.01.2021
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Onursal Başkanı 'nun açıklamaları:

"Sebeplere baktığımız zaman fırsatçılık ve stokçuluk görünüyor. Bunun kanıtı da resmi olarak ortaya konuldu. geçtiğimiz ay fahiş fiyat artışı yapan firmalara ceza kesti.

Denetimler sıklaştırıldı. yağlarının fiyatı neredeyse ikiye katlanmış durumda. Yumurta ve ayçiçek üzerinden yapılan genel denetimlerde de 375 firmaya ceza kesildi. Bunların tek tek isimlerinin açıklanmasını bekliyoruz.

taklit ve tağşiş yapanları açıklıyor. Biz de bu zamcıların kim olduğunu öğrenmek istiyoruz.

Bunların bu maliyetleri kanıtlamaları lazım. Dolar şu anda düştü ama fiyatlar inmiyor. Neden bu fiyatlar inmiyor?

Özellikle dar gelirlilerin protein kaynağı olan yumurta fiyatı ikiye katlandı. Ben rakamları inceledim geçtiğimiz yıl 30'lu yumurta 15-18 lira arasındaydı. Şu an bu fiyatlar 30 liraya çıkmış durumda."

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Döviz düştü gıda fiyatları inmedi! Gıda ürünlerindeki fiyat artışını kimler körüklüyor? DÖVİZ DÜŞTÜ GIDA FİYATLARI İNMEDİ! GIDA ÜRÜNLERİNDEKİ FİYAT ARTIŞINI KİMLER KÖRÜKLÜYOR?
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