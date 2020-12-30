Son dakika: Bakan Dönmez açıkladı: Avrupa ülkelerini geride bıraktık

FATİH'İN DEV DOĞAL GAZ KEŞFİ

2020'de sadece enerji dünyasının değil ülke gündeminin de önemli haberlerinden birinin Fatih'in 405 milyar metreküplük keşfi olduğunu vurgulayan Bakan Dönmez, "Türkiye'nin derin deniz aramacılığındaki 50 yıllık gayreti, azmi ve sabrı Tuna-1 kuyusunda gerçekleştirdiğimiz keşifle bambaşka bir yöne doğru evrildi. Milletimizin uzun zamandır hasretle beklediği haber müjdelerle, umutlarla, sevinçlerle geldi. Tuna-1 kuyusu bizim için başlangıç. Sakarya Gaz Sahası'ndaki çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Dönmez, Fatih sondaj gemsinin Türkali-1 kuyusundaki çalışmalarını hedeflenen derinlikte tamamladığının altını çizerek, "Bugüne kadarki yapılan test ve analiz çalışmaları Tuna-1 kuyusundaki verilerin hemen hemen benzer şekilde Türkali-1 kuyusunda da tekrarlandığını gösterdi. 1-2 haftalık test sürecinin ardından kuyu açmaya devam edeceğiz. Kanuni de Filyos Limanı'ndaki hazırlıklarının ardından yeni yılın ilk aylarında Sakarya Gaz Sahası'ndaki görevine başlayacak." bilgisini paylaştı.