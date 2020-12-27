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Haberler Ekonomi Haberleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Güzel haberler almaya devam edeceğiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Güzel haberler almaya devam edeceğiz

ve Tabii Kaynaklar Bakanı , 'de üretilen lityum yardımıyla elektrikli araçlar, tablet, telefon gibi tüm akıllı teknoloji bataryalarında atak başlatacaklarını bildirdi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.12.2020
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Güzel haberler almaya devam edeceğiz

Bakan Fatih Dönmez, Twitter hesabından, Lityum Karbonat'ın kullanım alanlarının anlatıldığı 1 dakikalık video paylaştı.

Bakan Dönmez, "Ürettiğimiz #YerliLityum ile elektrikli araçlar, tablet, telefon başta olmak üzere tüm akıllı teknoloji bataryalarında büyük bir atak başlatacağız. Yerli teknolojilerde güzel haberler almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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ETİ MADEN LİTYUM ÜRETİM TESİSİ

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesi'nde yüzde 100 yerli Ar-Ge ile rafine bor üretimi esnasında ortaya çıkan sıvı atıklardan lityum üretilecek. Bu yöntemle lityum üretiminin Eti Maden'e özgü ve dünyada bir ilk olma özelliği bulunuyor.

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