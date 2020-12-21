İsmail Demir yeni İHA'ların müjdesini verdi!







* Yaptırımların Türkiye'ye 1.5-2 milyar dolar zararı olur yorumları var...

O yorumları gerçekçi bulmuyorum. Açıklanan yaptırım çerçevesinde olacak bir şey değil. Bunun ötesinde bir uygulama ve niyet varsa o başka bir şey. Uzunca bir süredir yavaşlatma ve engelleme uygulamaları zaten vardı. Geçmişte İHA kameraları ve akıllı bombalar istediğimizde vermediler veya ihracat izinlerini uzattılar. Ne oldu? Biz kendimiz yaptık.



YERLİLEŞTİRMEYE YÖNELDİK



* Tedarikte kaynak ülke çeşitlendirmesine gidildi mi?

Gidildi ve her zaman gidilebilir. Ondan ziyade, verilmeyen o ürünlere yönelik biz AR-GE çalışmaları ve yerlileştirmeye yöneldik.



* Yaptırımlardan çıkış stratejiniz ne olacak?

Alınamayan bir ürün varsa yerlileştirmeye devam edeceğiz. Yerlileşmenin başlangıçta maliyeti olacak ama ileriye baktığımızda onu da maliyet değil kazanç olarak görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle savunma sanayiimiz bu süreçten de güçlenerek çıkacaktır.