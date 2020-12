İsmail Demir yeni İHA'ların müjdesini verdi!

ŞİRKETLER AÇISINDAN SIKINTI YOK



* "Yaptırımlar 4-5 yıl sürerse HÜRJET, ATAK, F-16 parçaları, MİLGEM gibi projelerde sorun yaşanır" deniyor...

Yaptırımlar doğrudan Başkanlığımızı hedef alıyor. F-16'ların kullanımda parçalarını zaten yüklenicilerimiz alıyor. Onlarda bir sorun yok. Ama meseleyi keyfiliğe götürüp, "Şu parçayı vermem, bu üründe ihraç izni verme sürecini uzatırım" vs derlerse o başka. O dediğiniz hasmane bir tutum olur. Bu karar onu öngörmüyor.



* US Exim'e konusundaki kısıtlamanın zararı olacak mı?

Eximbank kararı da SSB'yi muhatap alıyor. SSB'nin, US Exim üzerinden yaptığı bir işlem yok zaten. Projelerimiz ve savunma sanayi şirketlerimiz açısından bir sıkıntı yok bu konuda.



SAVUNMA SANAYİİ DİPLOMASİSİ

Yaptırım kararından sonra trafiğimiz daha da arttı. Ukrayna, Belarus ve Endonezya ile bakanlar seviyesinde önemli anlaşmalar imzaladık. Tunus'a İHA satışımız oldu. Almanya, Japonya ve Pakistan'dan heyetlerle görüştük. Savunma sanayii diplomasimiz hız kesmiyor.