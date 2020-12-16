Esnafa kira desteğinin detayları belli oldu! Başvurular nasıl yapılacak? Paralar ne zaman yatacak?





TSO Başkanı Mehmet Kaya

ÇARPAN ETKİSİ ÇOK OLUR

BU destek ekonomide önemli bir yer tutan geniş bir kesimi kapsıyor. Burada ciddi bir istihdam sağlanıyor ve aileler buradan geçiniyor. Bu nedenle çarpan etkisi çok büyük olacaktır. Hayati önem taşıyan bu destekler esnafa rahat bir nefes aldıracaktır.