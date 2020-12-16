Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alıyor! İşte aranan şartlar
İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığının uzman erbaş alacağını açıklamıştı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, söz konusu erbaş alımıyla ilgili detaylar belli oldu. Peki, uzman erbaş alımında aranan şartlar neler, başvuru nasıl yapılır? İşte tüm detaylar...
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvurular, 17-24 Aralık tarihlerinde "https://www.turkiye.gov.tr/sahilguvenlik-komutanligi-is-basvurusu" internet adresi üzerinden e-Devlet vasıtasıyla yapılabilecek.
Adayların, askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmaları, askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için de terhis üzerinden 5 yıldan fazla süre (17 Aralık 2015 tarihi ve sonrasında terhis olanlar) geçmemiş olması isteniyor.
Başvuru ile ilgili detayların yer aldığı bilgilendirme kılavuzuna "www.sg.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.
BEKÇİ ALIMI İÇİN TARİH BEKLENTİSİ: 2020-2021 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK? E-DEVLET BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?