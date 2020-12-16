16 Aralık 2020, Çarşamba
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Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alıyor! İşte aranan şartlar

İçişleri Bakanlığı Komutanlığının uzman erbaş alacağını açıklamıştı. 'de yayımlanan ilana göre, söz konusu erbaş alımıyla ilgili detaylar belli oldu. Peki, uzman erbaş alımında aranan şartlar neler, başvuru nasıl yapılır? İşte tüm detaylar...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.12.2020
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Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alıyor! İşte aranan şartlar

'de yayımlanan ilana göre, başvurular, 17-24 Aralık tarihlerinde "https://www.turkiye.gov.tr/sahilguvenlik-komutanligi-is-basvurusu" internet adresi üzerinden e-Devlet vasıtasıyla yapılabilecek.

Başvuruda bulunacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmaları, en az lise mezunu ve 27 yaşını bitirmiş olmaları (1 Ocak 1993 ve daha sonra doğmuş olanlar) gerekiyor.

Adayların, askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmaları, askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için de terhis üzerinden 5 yıldan fazla süre (17 Aralık 2015 tarihi ve sonrasında terhis olanlar) geçmemiş olması isteniyor.

Başvuru ile ilgili detayların yer aldığı bilgilendirme kılavuzuna "www.sg.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.

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