16 BİN EV SATILSA YETER

Böylece pandemiye rağmen hem 2018 hem de 2019'daki 12 aylık satışın üzerine çıkıldı. Tüm zamanların rekoru olan ve 1 milyon 409 bin konutun satıldığı 2017 yılındaki rakamın aşılmasına ise 1 ay kaldı. Aralık ayında yaklaşık 16 bin konut satılırsa tüm zamanların en yüksek yıllık satışı gerçekleşecek. Yılı 1.5 milyon konut satışı ile kapatmaya hazırlanan sektör temsilcileri rekorun kesinleştiğini belirtiyor.