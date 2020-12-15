Son dakika: Kira yardımı düzenlemelerinin şartlarına ilişkin genelge 81 il valiliğine gönderildi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlar sonrası harekete geçildiğini belirten Bakan Kurum, önemli açıklamalarda bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, koronavirüs salgını nedeniyle yeni düzenlemelere geçerek yerel yönetimlerin iş yerleri dahil sahip olduğu taşınmazlarıyla ilgili kira ve benzeri düzenlemelerin şartlarına ilişkin genelgeyi valiliklere gönderdiklerini duyurdu.

İşte Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un resmi Twitter hesabından yaptığı açıklama

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla koronavirüs salgını nedeniyle yeni düzenlemelere geçerek yerel yönetimlerimizin iş yerleri dahil sahip olduğu taşınmazlarıyla ilgili kira ve benzeri düzenlemelerin şartlarına ilişkin genelgeyi 81 il valiliğimize gönderdik."