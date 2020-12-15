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15 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Esnaf kira yardımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? Esnaf kira yardımından kimler yararlanabilir? E-Devlet başvuru... Esnaf kira yardımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? Esnaf kira yardımından kimler yararlanabilir? E-Devlet başvuru...
Esnaf kira yardımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında hayata geçirilecek yeni tedbirler açıklandı. Pandemi nedeniyle ekonomik anlamda zorluk yaşayan esnafa kira ve destek ödemeleri gündeme alındı. "Esnaf kira yardımı başvurusu nereden, nasıl yapılır?" sorusunun cevabı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, esnaf kira yardımından kimler yararlanabilir? E-Devlet başvuru...
Giriş Tarihi: 15.12.2020 21:48 Güncelleme Tarihi: 15.12.2020 22:26
Esnaf kira yardımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? Esnaf kira yardımından kimler yararlanabilir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından esnafa derin nefes aldıracak kira yardımı hakkında detaylar belli oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, koronavirüs salgını nedeniyle yeni düzenlemelere geçerek yerel yönetimlerin iş yerleri dahil sahip olduğu taşınmazlarıyla ilgili kira ve benzeri düzenlemelerin şartlarına ilişkin genelgeyi valiliklere gönderdiklerini duyurdu. İşte, esnaf kira yardımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? Esnaf kira yardımından kimler yararlanabilir? E-Devlet başvuru...
GALERİ DEVAM EDİYOR ESNAFA KİRA DESTEĞİ MÜJDESİ! 1000 TL HİBE YARDIMI İÇİN BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan esnafa kira desteği için detayları kamuoyuna duyurdu. Yapılan açıklamada; "Toplam 1 milyon 239 bin 438 kişiye 3 ay süreyle ayda 1000 lira destek ödemesi yapacağız." ifadelerine de yer verilmişti...
İşte gelen son dakika haberi ve esnafa yapılacak kira desteğinin detayları
1000 TL KİRA DESTEĞİ DETAYLARI BELLİ OLDU!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "İş yeri kira olan esnafımıza üç ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira kira desteği yapacağız" dedi. İşte esnafa yapılacak kira desteği ve Başkan Erdoğan'ın açıklamasının detayları...
KİMLER KİRA DESTEĞİNDEN FAYDALANABİLECEK?
"Esnafımıza kira desteği ile gelir kaybı desteği için çalışmalara başladık. Toplam sayısı 1 milyon 239 bin 438 kişiyi bulan kesime, 3 ay süreyle ayda 1000 lira destek ödemesi yapacağız Hibe şeklinde vereceğimiz doğrudan esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanacaktır."
ÖDEMELER NE KADAR OLACAK?
"İş yeri kira olan esnafımıza üç ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira kira desteği yapacağız."
"Ayda 1 milyar 240 milyon liradan toplamda 3 milyar 718 milyon liralık desteği esnafımıza sunmuş oluyoruz."
Konaklamadan yeme içmeye, yolcu taşımacılığından bakım onarıma birçok sektörü kapsayan KDV indirimlerinin süresini 1 Haziran'a kadar uzattık.