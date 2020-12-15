Esnaf kira yardımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? Esnaf kira yardımından kimler yararlanabilir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından esnafa derin nefes aldıracak kira yardımı hakkında detaylar belli oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, koronavirüs salgını nedeniyle yeni düzenlemelere geçerek yerel yönetimlerin iş yerleri dahil sahip olduğu taşınmazlarıyla ilgili kira ve benzeri düzenlemelerin şartlarına ilişkin genelgeyi valiliklere gönderdiklerini duyurdu. İşte, esnaf kira yardımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? Esnaf kira yardımından kimler yararlanabilir? E-Devlet başvuru...