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Bakan Karaismailoğlu'ndan Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı ile ilgili flaş açıklama

Son dakika haberine göre... Ulaştırma ve Başakşehir-Kayaşehir Hattı ile ilgili olarak, "Bu da yapması gerekenler yapmadığı için üzerimize aldık" ifadelerini kullandı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.09.2020 Güncelleme Tarihi: 11.09.2020
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Bakan Karaismailoğlu'ndan Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı ile ilgili flaş açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu "(Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı)Bu metro hattımızı da yapması gerekenler yapmadığı için üzerimize aldık" ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlundan Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı ile ilgili flaş açıklama BAKAN KARAİSMAİLOĞLU'NDAN BAŞAKŞEHİR-KAYAŞEHİR METRO HATTI İLE İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA

18 AYDA HİZMETTE

Bakan Karaismailoğlu "Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nı inşallah 18 ay gibi kısa bir sürede vatandaşımızın hizmetine sunacağız." dedi.

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