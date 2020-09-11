Bakan Karaismailoğlu'ndan Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı ile ilgili flaş açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu "(Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı)Bu metro hattımızı da yapması gerekenler yapmadığı için üzerimize aldık" ifadelerini kullandı.

18 AYDA HİZMETTE

Bakan Karaismailoğlu "Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nı inşallah 18 ay gibi kısa bir sürede vatandaşımızın hizmetine sunacağız." dedi.