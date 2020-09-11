Bakan Karaismailoğlu: Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı 18 ay sonra hizmete girecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'na ilişkin, "Bu metro hattını da, yapması gerekenler yapmadığı için, vatandaşımızın ihtiyaçlarını karşılamak doğrultusunda Cumhurbaşkanı'mızın talimatlarıyla üzerimize aldık. İnşallah 18 ay gibi kısa bir sürede vatandaşımızın hizmetine sunacağız. 18 ay da bir metro hattı için rekor sayılacak bir süre. İnşallah hedefimiz burayı 18 ayda tamamlamak." dedi. Bakan Karaismailoğlu bu hat bittiğinde hem Çam ve Sakura Hastanesi'ne vatandaşların ulaşımını kolaylaştıracağını hem de İstanbul'daki bir metro ağının önemli bir kesimini tamamlamış olacaklarını ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapımı süren Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nın Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi istasyonunda ki çalışmaları inceledi. Türkiyenin dört bir yanında projelerin tüm hızıyla devam ettiğini bildiren Bakan Karaismailoğlu, ülke genelindeki 3 bine yakın şantiyede hummalı bir şekilde çalışıldığını aktardı.

Düntanın gıpta ile baktığı mühendislik projeleri devam ederken, diğer yandan vatandaşların hayat kalitesibni yükselten çalışmaların devam ettiğini söyleyen Karaismailoğlu, '' Bir tarafta Çanakkale Köprüsü bir tarafta Beğendik Köprüsü, Botan Çayı. Bir tarafta Eğribel Tünelleri bir tarafta metrolar, bir tarafta hızlı trenler... Bütün dünyanın en büyük projeleri ülkemizde yapılıyor" dedi. Geçen hafta Ankara-Niğde Otoyolu'nun 170 kilometrelik kısmını hizmete açıldığını belirten Karaismailoğlu, daha önce de İstanbul'da, Marmaray ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün bitirilip vatandaşın hizmetine sunulduğunu vurguladı.

"KUZEY MARMARA OTOYOLU'NUN 5. KESİMİ 19 EYLÜL'DE, 6. KESİMİ 21 ARALIK'TA TAMAMLANACAK"

Bakan Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nun 5. kesimini 19 Eylül'de, 6. Kesimini ise 21 Aralıkta tamamlamayı hedefledikleri bilgilendirmesinde bulundu. Otoyol'un 5. Kesiminin açılmasıyla 400 kilometrelik aksın İzmit bölgesi trafiğini rahatlatacağını ifade eden Bakan Karaismailoğlu açıklamalarına şu şekilde devam etti:

" Bütün bu çalışmalarda olduğu gibi, Türkiye'mizin her bir noktasındaki çalışmadan İstanbul da istifade ediyor. İstanbul'da da çok önemli çalışmalarımız var. Özellikle metro alanında İstanbul'da devam eden çok önemli yatırımlarımız var. Şu an içinde bulunduğumuz Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nin metro istasyonunun bulunduğu Metrokent-Kayaşehir Hattı'mız, İstanbul'da yaptığımız yatırımlardan sadece bir tanesi.

Mevcut hattımız 6,5 kilometre uzunluğunda. 4 tane istasyon bulunuyor hat üzerinde. Metrokent'ten başlıyor, Onurkent, içinde bulunduğumuz şehir hastanesinin olduğu istasyon, Kayaşehir 15. Bölge ve Kayaşehir Merkez olmak üzere 4 istasyondan teşekkül. İnşallah bu hat bittiğinde hem Çam ve Sakura Hastanesi'ne vatandaşlarımızın ulaşımı çok kolaylaşacak hem de İstanbul'daki bir metro ağının önemli bir kesimini tamamlamış olacağız. Bu hattın bitimiyle beraber Güngören, Bahçelievler, Bağcılar, Bakırköy, Başakşehir'deki vatandaşlarımızın havalimanı ulaşımını da sağlamış olacağız. İnşallah bizim şu an yapımı devam eden Halkalı-Havalimanı Hattı'mız da tamamlandığında bu bölgede yaşayan halkımızın hem hastaneye ulaşımı hem de havalimanına ulaşımı sağlanmış olacak."

"TAVŞANTEPE-SABİHA GÖKÇEN HATTI'NI ÖNÜMÜZDEKİ YILIN SONLARI GİBİ BİTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Başakşehir-Kayaşehir Hattı'yla bağlantılı olan Bakırköy Sahili-Kirazlı arasındaki hattın da yine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından özverili bir şekilde yapıldığını dile getiren Karaismailoğlu, Bu hattı da devreye almalarıyla Bakırköy sahilden binen bir vatandaşın D-100 Karayolu üzerinden Bahçelievler, Bağcılar ve Güngören'i geçerek Metrokent İstasyonu'ndan Kayaşehir İstasyonu'na kadar erişebileceğinin altını çizdi.

7,5 kilometre uzunluğundaki Tavşantepe-Sabiha Gökçen Hattı'ndaki çalışmaların da devam ettiğini belirten Bakan Karaismailoğlu, "Tavşantepe Sabiha Gökçen Hattı'nı inşallah önümüzdeki yılın sonları gibi bitirmeyi hedefliyoruz. Yine 7,5 kilometrelik bir hatla havali manı metro bağlantısını sağlamış olacağız. Bu da Kadıköy-Kartal Hattı'nın Sabiha Gökçen bağlantısı olacak. En önemli ve en uzun çalışmalarımızdan bir tanesi de, 37,5 kilometre uzunluğundaki Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Hattı'mızda da büyük bir çalışma var. Malumlarınız geçen hafta araçlarımız gelmeye başladı, rayları inmeye başladı. Bir müddet sonra da test sürüşlerine başlayacağız.'' diye konuştu.

Sözlerine devam eden Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

''İnşallah Gayrettepe-Kağıthane İstanbul Havalimanı Hattı'mızın 2021 Nisan ayı itibarıyla Kağıthane-Havalimanı arasını, inşallah eylül ayı itibarıyla da tamamını bitirmiş olacağız. İstanbul'un altını adeta örümcek ağı gibi örmüş olacağız. İstanbul'da Bakanlığımızın yapımını sürdürdüğü metro yatırımı uzunluğu 91 kilometre. İstanbul'da çalışan metro uzunluğu ise 233 kilometre. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız yatırımlarını tamamladığında toplam metro hattı uzunluğu 324 kilometreye çıkacak."

"VATANA, MİLLETE HİZMET ETMEK NASİP İŞİDİR"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Karaismailoğlu, Marmaray'ı da bakanlık olarak tamamladıklarını ifade ederek, Marmaray'ın Halkalı'daki bitimiyle birlikte İstanbul Havalimanı bağlantısını da tamamlayacaklarını ifade etti. İstanbul Havalimanı-Gayrettepe bağlantısının Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı ile bağlantılı olacağını yineleyen Karaismailoğlu, '' Malumunuz daha önce burada bir tören yapmıştık. Yine bu hastanemizin yollarını yapması gerekenler yapmadığı için vatandaşlarımızın hastaneye bir an önce ulaşması için bir ay gibi kısa bir sürede hastanemizin kara yolu bağlantısını sağlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunmuştuk. Yine bu metro hattını da, yapması gerekenler yapmadığı için, vatandaşımızın ihtiyaçlarını karşılamak doğrultusunda Cumhurbaşkanı'mızın talimatlarıyla üzerimize aldık. İnşallah 18 ay gibi kısa bir sürede vatandaşımızın hizmetine sunacağız'' ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu sözlerine şöyle devam etti:

''18 ay da bir metro hattı için rekor sayılacak bir süre. İnşallah hedefimiz burayı 18 ayda tamamlamak. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi nisan ayının sonunda çıkmıştı. Biz de mayıs ayı sonu gibi burayı devraldık. Devraldığımızda yüzde 8'ler düzeyindeydi. Zaten bir yıldır da hiçbir çalışma yoktu. İnşallah büyük bir özveriyle ilerliyoruz. Şu anda bir tane tünel açma makinesi (TBM) çok hızlı bir şekilde çalışıyor. Bugün de ziyaretlerini yaptık. Burada 2. TBM makinesinin de montajı tamamlandı. Bir hafta içerisinde 2. TBM makinesi de başlayacak. Vatana millete hizmet etmek nasip işidir. Biz de sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde memleketimizin her bir noktasında vatandaşımızın duasını almak için uğraşıyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi yine söylüyoruz; bizim en büyük sevincimiz, vatandaşımızın bu yaptığımız işleri kullandığında duyacağı mutluluktur. Bu yorgunluğumuzu giderecek olan tek şey de odur. Biz de onun için gece-gündüz, bütün arkadaşlarımız ve bütün ekibimizle birlikte büyük bir özveriyle çalışıyoruz."