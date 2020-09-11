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Bakan Karaismailoğlu'ndan Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı ile ilgili flaş açıklama

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Giriş: 11.09.2020 11:38
Güncelleme:11.09.2020 11:43
Son dakika haberine göre... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı ile ilgili olarak, "Bu metro hattımızı da yapması gerekenler yapmadığı için üzerimize aldık" ifadelerini kullanırken A Haber muhabiri Mahmut Keşan metro inşaatının devam ettiği alanda son durumu aktardı.
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