24 Haziran 2020, Çarşamba
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Borsa İstanbul açıklaması: TL’ye güvenen herkes kazanacak

, ", yılbaşından bu yana artan yatırımcı ilgisiyle yükselişini adım adım devam ettirerek 2020 yılının kayıplarını geri alan az sayıda borsadan biri oldu. TL’ye güvenen, Türk varlıklarına ve şirketlerinin büyüme hikayesine inanan herkes kazanacak." dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.06.2020 Güncelleme Tarihi: 24.06.2020
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BAKAN ALBAYRAK: TL’YE GÜVENEN HERKES KAZANACAK

, sosyal medya hesabı Twitter'dan ve Türk Lirası ile ilgili kritik bir mesaj verdi.

"TL'YE GÜVENEN HERKES KAZANACAK"

Bakan Albayrak, mesajında "Borsa İstanbul, yılbaşından bu yana artan yatırımcı ilgisiyle yükselişini adım adım devam ettirerek 2020 yılının kayıplarını geri alan az sayıda borsadan biri oldu. TL'ye güvenen, Türk varlıklarına ve şirketlerinin büyüme hikayesine inanan herkes kazanacak." ifadelerini kullandı.

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