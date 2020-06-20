Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Tüm dünya sığınmacılardan yüz çevirse de biz vazgeçmeyiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Dünya Sığınmacılar Günü" nedeniyle milyonlarca mazluma sahip çıkan Türkiye'nin tavrını ortaya koyan bir mesaj paylaştı. Bakan Albayrak, "Tüm dünya sığınmacılardan yüz çevirse de biz vazgeçmeyiz." İfadelerini kullandı.

İşte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından paylaşılan mesaj:

"Tüm dünya sığınmacılardan yüz çevirse de biz vazgeçmeyiz. Sınır kapılarında yardıma muhtaç mültecileri aç ve açıkta bırakanlar, mazlumların ahını alır. Türkiye Cumhuriyeti, daima mazlumun, muhtacın, sığınmacının yanında olmuştur, olmaya da devam edecektir. #DünyaMültecilerGünü" açıklamasında bulundu.