24 Haziran 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Borsa İstanbul açıklaması: TL’ye güvenen herkes kazanacak | Video

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Borsa İstanbul açıklaması: TL’ye güvenen herkes kazanacak | Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.06.2020 12:22
Güncelleme:24.06.2020 12:25
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Borsa İstanbul, yılbaşından bu yana artan yatırımcı ilgisiyle yükselişini adım adım devam ettirerek 2020 yılının kayıplarını geri alan az sayıda borsadan biri oldu. TL’ye güvenen, Türk varlıklarına ve şirketlerinin büyüme hikayesine inanan herkes kazanacak." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter'dan Borsa İstanbul ve Türk Lirası ile ilgili kritik bir mesaj verdi.

"TL'YE GÜVENEN HERKES KAZANACAK"

Bakan Albayrak, mesajında "Borsa İstanbul, yılbaşından bu yana artan yatırımcı ilgisiyle yükselişini adım adım devam ettirerek 2020 yılının kayıplarını geri alan az sayıda borsadan biri oldu. TL'ye güvenen, Türk varlıklarına ve şirketlerinin büyüme hikayesine inanan herkes kazanacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak: TL’ye güvenen herkes kazanacak
Bakan Albayrak: TL’ye güvenen herkes kazanacak
Merkez Bankası faiz indirecek mi?
Merkez Bankası faiz indirecek mi?
Altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi?
Altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi?
Borsa'da yükseliş sürecek Canlı yayında flaş açıklamalar
"Borsa'da yükseliş sürecek" Canlı yayında flaş açıklamalar
Bakan Albayrak: Cumhuriyet tarihinde görülmedi
Bakan Albayrak: Cumhuriyet tarihinde görülmedi
Altın döviz ve borsa beklenti ne?
Altın döviz ve borsa beklenti ne?
Borsa pandemi öncesi seviyelerde
Borsa pandemi öncesi seviyelerde
Bakan Albayrak: Zoru başardık
Bakan Albayrak: Zoru başardık
Emeklilerin Temmuz zammı ne kadar olur?
Emeklilerin Temmuz zammı ne kadar olur?
Döviz altın ve borsa beklenti ne?
Döviz altın ve borsa beklenti ne?
Merkez Bankası'ndan flaş kredi kararı
Merkez Bankası'ndan flaş kredi kararı
Bakan Albayrak'tan flaş açıklama
Bakan Albayrak'tan flaş açıklama
Daha Fazla Video Göster