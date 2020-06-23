Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Türkiye Bankalar Birliği 63. Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar
Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan Türkiye Bankalar Birliği 63. Genel Kurulu’nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Türkiye Bankalar Birliği 63. Genel Kurulu'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor.
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