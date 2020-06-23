23 Haziran 2020, Salı
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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Türkiye Bankalar Birliği 63. Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Türkiye Bankalar Birliği 63. Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre ’tan 63. ’nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.06.2020 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020
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BAKAN ALBAYRAK'TAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

'tan 63. 'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor.

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