22 Haziran 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan flaş tüketici güven endeksi açıklaması

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan flaş tüketici güven endeksi açıklaması

Son dakika haberi... , "Normalleşme sürecinde dünya ekonomilerine oranla ekonomimiz daha hızlı toparlanıyor. Haziran ayında tüketici güven endeksinde yaşanan artış toparlanmanın seyrinin pozitif yönde olduğunu gösteriyor. İnşaallah bu yılı beklentilerin üstünde bir noktada kapatacağız." ifadelerini kullandı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.06.2020 Güncelleme Tarihi: 22.06.2020
ABONE OL
BAKAN ALBAYRAK'TAN GÜVEN ENDEKSİ AÇIKLAMASI

, normalleşme sürecinde Türkiye ekonomisinin dünya ekonomilerine oranla daha hızlı toparlandığını belirterek, bu yılın beklentilerin üstünde bir noktada kapatılacağını bildirdi.

Bakan Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada,"Normalleşme sürecinde dünya ekonomilerine oranla ekonomimiz daha hızlı toparlanıyor. Haziran ayında tüketici güven endeksinde yaşanan artış toparlanmanın seyrinin pozitif yönde olduğunu gösteriyor. İnşaallah bu yılı beklentilerin üstünde bir noktada kapatacağız." dedi.

Son dakika: Ekonomide sevindiren haber! Tüketici güven endeksi Haziran ayında arttı SON DAKİKA: EKONOMİDE SEVİNDİREN HABER! TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ HAZİRAN AYINDA ARTTI

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA