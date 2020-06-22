Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan flaş tüketici güven endeksi açıklaması
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Normalleşme sürecinde dünya ekonomilerine oranla ekonomimiz daha hızlı toparlanıyor. Haziran ayında tüketici güven endeksinde yaşanan artış toparlanmanın seyrinin pozitif yönde olduğunu gösteriyor. İnşaallah bu yılı beklentilerin üstünde bir noktada kapatacağız." ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, normalleşme sürecinde Türkiye ekonomisinin dünya ekonomilerine oranla daha hızlı toparlandığını belirterek, bu yılın beklentilerin üstünde bir noktada kapatılacağını bildirdi.
Bakan Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada,"Normalleşme sürecinde dünya ekonomilerine oranla ekonomimiz daha hızlı toparlanıyor. Haziran ayında tüketici güven endeksinde yaşanan artış toparlanmanın seyrinin pozitif yönde olduğunu gösteriyor. İnşaallah bu yılı beklentilerin üstünde bir noktada kapatacağız." dedi.
Normalleşme sürecinde dünya ekonomilerine oranla ekonomimiz daha hızlı toparlanıyor. Haziran ayında tüketici güven endeksinde yaşanan artış toparlanmanın seyrinin pozitif yönde olduğunu gösteriyor. İnşaallah bu yılı beklentilerin üstünde bir noktada kapatacağız. https://t.co/fwmcX6l5k6— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) June 22, 2020
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