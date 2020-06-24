24 Haziran 2020, Çarşamba
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Son dakika: TİM Başkanı İsmail Gülle: İhracatta ciddi bir artış yaşadık

Başkanı , "Nisan ayında ihracata kullanılan kredilerin oranı yüzde 69’luk artışla 196 milyar TL seviyesine ulaştı" dedi. Gülle, "Bugün itibarıyla, Haziran ayının 23'üncü gününe kadar olan ihracatımız 9,1 milyar dolara ulaşarak, yüzde 34,3 gibi ciddi bir artış." ifadelerini kullandı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.06.2020 Güncelleme Tarihi: 24.06.2020
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TİM BAŞKANI AÇIKLADI: İHRACATTA CİDDİ BİR ARTIŞ YAŞADIK

Başkanı , "Nisan ayında ihracata kullanılan kredilerin oranı yüzde 69'luk artışla 196 milyar TL seviyesine ulaştı" dedi. Gülle, "Bugün itibarıyla, Haziran ayının 23'üncü gününe kadar olan ihracatımız 9,1 milyar dolara ulaşarak, yüzde 34,3 gibi ciddi bir artış." ifadelerini kullandı.

İşte açıklamalarından öne çıkanlar:

-Haziran ayı sonunda ülkemize yakışır bir rakamı açıklayacağız

-İş Bankası ile iş birliğimiz kapsamında ihracatçıya TL ve yabancı para olmak üzere toplam 500 milyon dolarlık nakdi kredi paketi sunulacak

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