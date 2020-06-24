24 Haziran 2020, Çarşamba
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Bakan Pekcan: Ülkemizde e-ticaret hacmi 136 milyar lira oldu

Son dakika haberine göre... , "2019 yılı itibarıyla ülkemizde hacmi 136 milyar lira olurken, bunun yüzde 85'i yurt içi harcamalardan gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.06.2020 Güncelleme Tarihi: 24.06.2020
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BAKAN AÇIKLADI! DEV ARTIŞ RAKAMLARA YANSIDI

e-ticaretle ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. , "Ticaret Bakanlığı olarak e-ticaretle ilgili etkin politikalar geliştirebilmek için ETBİS ve Elektronik Ticaret Bilgi Platformu'nu oluşturduk" dedi.

İşte Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Açıklayacağımız verileri bundan sonra sektörle ilgili yapılabilecek tüm analizlerde temel kaynak olacak.

EN FAZLA OLDUĞU İL İSTANBUL

Ülkemizde toplam 68 bin 457 işletmemiz e-ticaret faaliyeti yürütmektedir. e-ticaret faaliyeti yürüten işletme sayısının en fazla olduğu ilimiz 'dur.

KAPIDA ÖDEME 50 LİRA...

Toplam e-ticarette siparişlerin ortalama sepet tutarı 99,5 lirayı bulurken, bu rakam kartlı ödemelerde 183 lira, kapıda ödemede 50 lira oldu.

YÜZDE 48 ARTIŞ

Yılın ilk 5 ayında, Kovid-19 sürecinde, e-ticaret hacmi geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 48 artışla 63,3 milyar TL'ye yükseldi."

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