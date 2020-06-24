Bakan Pekcan: Ülkemizde e-ticaret hacmi 136 milyar lira oldu

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan e-ticaretle ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Pekcan, "Ticaret Bakanlığı olarak e-ticaretle ilgili etkin politikalar geliştirebilmek için ETBİS ve Elektronik Ticaret Bilgi Platformu'nu oluşturduk" dedi.

İşte Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Açıklayacağımız e-ticaret verileri bundan sonra sektörle ilgili yapılabilecek tüm analizlerde temel kaynak olacak.

EN FAZLA OLDUĞU İL İSTANBUL

Ülkemizde toplam 68 bin 457 işletmemiz e-ticaret faaliyeti yürütmektedir. e-ticaret faaliyeti yürüten işletme sayısının en fazla olduğu ilimiz İstanbul'dur.

KAPIDA ÖDEME 50 LİRA...

Toplam e-ticarette siparişlerin ortalama sepet tutarı 99,5 lirayı bulurken, bu rakam kartlı ödemelerde 183 lira, kapıda ödemede 50 lira oldu.

YÜZDE 48 ARTIŞ

Yılın ilk 5 ayında, Kovid-19 sürecinde, e-ticaret hacmi geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 48 artışla 63,3 milyar TL'ye yükseldi."