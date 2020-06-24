Bakan Pekcan: Ülkemizde e-ticaret hacmi 136 milyar lira oldu
Son dakika haberine göre... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "2019 yılı itibarıyla ülkemizde e-ticaret hacmi 136 milyar lira olurken, bunun yüzde 85'i yurt içi harcamalardan gerçekleşti." ifadelerini kullandı.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan e-ticaretle ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Pekcan, "Ticaret Bakanlığı olarak e-ticaretle ilgili etkin politikalar geliştirebilmek için ETBİS ve Elektronik Ticaret Bilgi Platformu'nu oluşturduk" dedi.
İşte Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
"Açıklayacağımız e-ticaret verileri bundan sonra sektörle ilgili yapılabilecek tüm analizlerde temel kaynak olacak.
EN FAZLA OLDUĞU İL İSTANBUL
Ülkemizde toplam 68 bin 457 işletmemiz e-ticaret faaliyeti yürütmektedir. e-ticaret faaliyeti yürüten işletme sayısının en fazla olduğu ilimiz İstanbul'dur.
KAPIDA ÖDEME 50 LİRA...
Toplam e-ticarette siparişlerin ortalama sepet tutarı 99,5 lirayı bulurken, bu rakam kartlı ödemelerde 183 lira, kapıda ödemede 50 lira oldu.
YÜZDE 48 ARTIŞ
Yılın ilk 5 ayında, Kovid-19 sürecinde, e-ticaret hacmi geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 48 artışla 63,3 milyar TL'ye yükseldi."
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Merkez Bankası faiz indirecek mi?
- Halk TV’de paravan açılıyor! Kim bu paravan patron?
- TİM Başkanı açıkladı: İhracatta ciddi bir artış yaşadık
- Ekonomi için kritik rakam açıklandı!
- Sanayide çarklar hızlanmaya başladı!
- Çalışan anneye 10 bin lira ödeme!
- Hangi araç ne kadar ödeyecek? İşte o liste
- Bakan Albayrak: TL’ye güvenen herkes kazanacak
- ÖTV indirimi 2020'de olacak mı?
- Bakan Pekcan: Yürürlüğe girdi ve Türkiye'nin önü açıldı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: ÖTV indirimi 2020'de olacak mı? Sıfır araçlara ÖTV indirimi ne zaman başlayacak?
- Son dakika: AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan kanun teklifi açıklaması: O alanda ağır ceza gelecek
- Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Kuvvetli yağış uyarısı | 24 Haziran 2020 hava durumu
- ŞOK aktüel 24 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: Çarşamba indirimlerine o ürünler damga vuracak!
- MHRS randevu alma 2020! MHRS hastane randevu nasıl alınır? İşte adım adım randevu alma işlemleri
- Survivor 2020'ye damga vurmuştu! ATV'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman kadrosuna sürpriz transfer iddiası
- 2020 en ucuz SUV modeller: 60 ay vadeli 0.49-0.69 faizli taşıt kredisi ile cip sahibi olabilirsiniz!
- Son dakika: Sokağa çıkma yasağı YKS genelgesi yayımlandı! 27-28 Haziran sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta?
- Rize Muradiye 2020 TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ Rize 2+1 ve 3+1 kura sonuçları sorgulama
- TOKİ Artvin kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 Artvin 2+1, 3+1 TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama
- TOKİ Kırklareli kura sonuçları isim listesi: 2020 Kırklareli Merkez TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama
- Düğün yapacaklar dikkat! Düğünler nasıl olacak? 2020 Düğün salonu genelgesi yayımlandı mı?