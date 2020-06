Başkan Erdoğan'dan net açıklama: En güçlü 10 ekonomiden biri olacağız

Başkan Erdoğan, Kars Barajı Açılış Töreni'ne video konferansla katıldı. "Salgın sürecinde, vatandaşlarımızın sağlığı yanında ekonomimizin sağlığına da önem verdik." diyen başkan Erdoğan, "Türkiye ekonomisi bağışıklık kazandı. Önlemlerimizin etkisini görmeye başladık. Ekonomide toparlarma sinyalleri oldukça güçlü geliyor. İkinci yarıda çok büyük bir ivme bekliyoruz" dedi.

İşte Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmanın satırbaşları;

AK Parti hükümete geldiğinde ülkede toplam 276 baraj vardı. Bugün ise son 18 yıldaki 585'inci barajı ülkemize kazandırıyoruz. Ülkeyi bir baştan bir başa adeta gerdanlık gibi kuşatan barajlara yeni bir halka daha eklemenin memnuniyeti içerisindeyiz. Sulama tesislerimizin sayısını da 2 katından fazla artırdık. Ülkemizin su potansiyelini en verimli şekilde kullanmasını sağlayacak yatırımları birer birer hayata geçirdik. Bu doğrultuda attığımız her adım bizi hedeflerimize biraz daha yaklaştırdı. Kars Barajı ile Kars ve Iğdır'ın topraklarını sulayarak verimliliği artırdık. Yaklaşık 10 yıllık bir inşaat mazisi olan barajda geçtiğimiz yıl su tutulmaya başladı. Buradan Arpaçay Barajı'na yapılan takviyeyle Akyaka ve Iğdır Ovası'nda 541 dekar arazinin sıkıntısız bir sulama mevsimi geçirmesi sağlandı. Sadece bu bölgede bir yılda 603 milyon lira tarımsal gelir elde edildi. İnşa bedeli 330 milyon lira olan baraj bir yılda yapılan yatırımı iki katıyla geri ödedi. Baraj çevresi aynı zamanda yakında olan Kars'ın mesire ve dinlenme alanı olarak da hizmet verecek. Şehrin atık sularının Kars Çayı'na dökülmesini engelleyecek projeyi de hayata geçirerek çevre kirliliğinin de önüne geçeceğiz. Barajımızla serhat şehrimiz Kars'a yeni bir sembol de kazandırdığımıza inanıyorum. Kars Barajı'nın hayırlı olmasını diliyorum. Suyu olmayan medeniyetten nasipsizdir. Çiftçilerimize bol ve bereketli hasatlar diliyorum.





10 MİLYON KİLOWATT SAAT yıllık enerji üretimi

44 KÖYDEKİ tarım arazileri sulanacak

56 METRE temelden yükseklik

7 BİN 250kişiye istihdam imkânı

182 MİLYON METREKÜP su depolanacak



Demokrasi ve ekonomi yolunda katettiği mesafenin en somut sonuçlarını koronavirüs salgını döneminde hep birlikte görme imkanı oldu. Gelişmiş ülkelerin dahi çaresiz kaldığı salgın sürecini, hem sağlık altyapımızla hem gıda ve temizlik tedarik zincirimizle hem de kamu güvenliği bakımından örnek bir yönetimle göğüsledik. Bu tablo Türkiye'nin son 18 yılda sağlık yanında eğitimden adalete, güvenlikten sosyal desteklere, ulaşımdan tarıma, enerjiden sanayiye her alanda geldiği seviyenin işaretidir. Salgın sonrası yeniden şekillenecek küresel, siyasi ve ekonomik düzende hedeflediğimiz yere ulaşmamızda bu altyapı hayati öneme sahiptir. Ülkemizi bu seviyeye getirmek için 18 yıldır gece gündüz demeden çalıştık, çabaladık. Vesayet güçlerinin tuzaklarından darbe girişimlerine, ekonomimizi hedef alan saldırılardan sınırlarımıza yönelik tacizlere kadar nice mücadeleler verdik.

Yılın ikinci yarısıyla birlikte ekonomide çok büyük bir ivme bekliyoruz. Küresel üretim ve tedarik zincirinde Türkiye'nin ağırlığının gün geçtikçe daha çok hissedileceği bir döneme giriyoruz. Kaliteli ve dinamik beşeri sermayemiz, stratejik konumumuz ve güçlü altyapımız, önümüzdeki fırsatları değerlendirmek için en büyük avantajlarımızdır. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma hedefimize, hiç olmadığımız kadar yakınız.



İmar ve inşa yolunda attıkları her adımda engellemelerle karşılaştık. Bu süreçte küresel düzeyde kimi sıkıntılarla da karşılaştık. Tüm bu yaşadıklarımız, Türkiye ekonomisine, olumsuzluklara ve badirelere karşı bağışıklık kazandırdı. Hamdolsun her saldırıdan daha fazla tecrübe ve daha fazla güç elde ederek çıkmayı başardık.







'DESTEKLE CAN SUYU VERDİK'

Salgın sürecinde vatandaşımızın sağlığı yanında ekonominin sağlığını da korumaya öncelik verdik. Aldığımız önlemlerin etkilerini mayıs ayı ile birlikte görmeye başladık. Devletin destekleri ve özel sektörün gayretiyle ekonomide toparlanma sinyalleri oldukça güçlü geliyor. Ekonomik Güven Endeksi, mayısta yüzde 20 artarak 62 değerine çıktı. Sanayiciden esnaf ve sanatkara, çalışanlardan gençlere kadar her kesime yönelik kapsamlı destek paketleriyle ekonomiye adeta "can suyu" verdik. Bu süreçten de hızlı bir şekilde çıkacağımıza inanıyoruz. Daha önce olduğu gibi eski büyüme oranlarımıza ulaşacağız.







ÇİFTÇİNİN ELEKTRİK MASRAFI OLMAYACAK

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Bu baraj sayesinde Kars ve Digor ovalarındaki tarım arazilerinin sulamasında enerji kullanılmayacağından, çiftçimizin herhangi bir elektrik masrafı olmayacak. Böylece Kars'ın bereketli topraklarından daha çok verim alacağız. Girdi maliyetlerinin azalması büyükbaş hayvancılığın gelişmesine önemli katkı sağlayacak. Ve inanıyoruz ki Kars Barajı ile inşallah bu bölgenin çehresi daha da güzelleşecek. Bu baraj ile Karslı hemşehrilerimiz yemyeşil, ağaçlandırılmış yeni bir yaşam alanına kavuşacak.







Başkan Erdoğan, Gine Bissau Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ile Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nde görüştü. Basına kapalı görüşme 2 buçuk saat sürdü. Görüşmede, iki ülke ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilerek, işbirliğinin geliştirilmesi imkânları ele alındı.





KORONAVİRÜSLE MÜCADELEDE YENİ SLOGAN: TAMAM

(Başkan Erdoğan) Ekonomiyle ilgili tüm çabaların başarısı ülkenin salgın musibetinden uzak tutulmasıyla mümkün olacak. Bunun için 83 milyon hep birlikte aynı hassasiyet, dikkat ve kararlılıkla hareket etmek zorunda. Son günlerde yayımlanan rakamlar salgınla mücadelede mevzi kaybedilmeye başlandığına işaret ediyor. Salgının üstesinden gelmenin yolu, maske, mesafe, temizlik dediğimiz ilkelerden geçiyor. Bu sıralamayı baş harflerini anlamlı kılmak için küçük bir takdim tehir ile temizlik, maske, mesafe olarak değiştirerek tekrar etmek istiyorum: Yani 'Tamam.' İnşallah bu kurallara riayet ederek kısa sürede salgını gündemimizden çıkartacağımıza inanıyorum.



MÜLTECİLERE ÖZEL MESAJ

Başkan Erdoğan, Dünya Mülteciler Günü nedeniyle yayımladığı Twitter mesajında "Türkiye olarak inancına, diline, kökenine bakmadan tüm mazlum ve mağdurlara sahip çıkmayı, onların uluslararası alandaki sesi olmayı sürdüreceğiz. 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü'nde topraklarından zorla alıkonulan mülteci kardeşlerimi ülkem ve milletim adına selamlıyorum" ifadelerini kullandı. (SABAH)