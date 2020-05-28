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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu oluşturuldu

Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu oluşturuldu

Son dakika haberine göre; , afet ve ekonomik dalgalanma dönemleri ile diğer acil durumlarda faaliyet gösterecek "" oluşturuldu.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.05.2020 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020
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'nin bugünkü sayısında yayımlanan Ticaret Bakanlığı yönetmeliğinde, "Bu Yönetmeliğin amacı, , afet ve ekonomik dalgalanma dönemleri ile diğer acil durumlarda faaliyet gösterecek 'nun oluşumu, görev ve yetkileri ile üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin artışı ve uygulamalarının denetlenmesine ve idari para cezalarının uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir" denildi.

13 ÜYEDEN OLUŞACAK
Kurul, Ticaret, Adalet, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından görevlendirilen ilgili birim müdürleri, sektör kuruluşları temsilcileri de dahil olmak üzere 13 üyeden oluşacak.

Kurul, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarına karşı piyasa dengesini ve tüketicileri korumaya yönelik incelemeleri yaparak gerekli tedbirleri alacak ve bunların uygulanmasını sağlayacak. Bu denetim ve incelemelere ilişkin üretici, tedarikçi ve perakende işletmenin savunmasını alacak.

İŞLETMELERE PARA CEZASI UYGULANACAK
Kurul ayrıca, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamaları ile ilgili ilke ve kuralları belirleyecek. Perakende ticaretin düzenlenmesi hakkında kanunda belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket ettiği tespit edilen üretici, tedarikçi ve perakende

işletmeler hakkında idari para cezası kararı alacak ve uygulanmasını sağlayacak. Şikâyet başvurusu dilekçeyle, şikâyet sistemi üzerinden veya diğer elektronik başvuru yöntemleri kullanılarak Bakanlığa ya da il müdürlüğüne yapılabilecek.

Şikâyet başvurularında; şikâyetçinin gerçek kişi olması durumunda adı, soyadı, T.C. kimlik numarası veya yabancı kimlik numarası ile iletişim bilgilerine; tüzel kişi olması durumunda ise unvan ve iletişim bilgilerine, şikâyete konu üretici, tedarikçi veya perakende işletmeye ait tanıtıcı bilgiler ve iletişim bilgileri ile mal veya hizmete ilişkin bilgiler ile varsa belge, fotoğraf ve video görüntülerine, yer verilecek.

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