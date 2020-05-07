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Beş liradan satılması gereken limonu fahiş fiyatlara satıyorlar!

Ülkede alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında sınır kapılarının kapatılması üzerine, sebze ve meyve üretimi talebin üzerine çıktı. Başkanı , limon fiyatlarının 4 liraya kadar düştüğünü ancak marketlerde 5 liradan satılması gerekirken, 10 ile 15 liradan satılıyor" diyerek sitem etti.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.05.2020 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020
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BEŞ LİRADAN SATILMASI GEREKEN LİMONU FAHİŞ FİYATLARA SATIYORLAR!

Tüm dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sınır kapılarının kapatılması sonucu sebze ve meyvede talep, arzın çok gerisinde kaldı. Bu nedenle Vedat Dalokay Hal Kompleksi'nde limon fiyatlarının 4 liraya kadar düştüğü görüldü. Başkanı , halden çıkan limon fiyatlarının market raflarında üç katına çıktığını vurgulayarak, "Daha önce 6 liradan sattığımız limonu, şu anda 4 liradan satıyoruz. Ama nedense marketlerde aynı limon en fazla 5 liradan satılması gerekirken, 10 ile 15 liradan satılıyor. Bu konuyla ilgili yetkililerden önlem alınmasını istedik ancak bir sonuç alamadık' diye konuştu.



750- 800 TON LİMON HALDE KALDI
Limonda arzın fazla olduğunu ancak talebin olmadığını kaydeden Doğan, "Şu anda sadece Adana'da 750- 800 ton limon var. Herkes gelip buradan limon alabilir. Önümüzdeki dönemde bu limonu 2 liradan satamayacağız diye korkuyoruz. Bu durum ileride limon üretiminde azalmaya yol açacak ve limon ithal etmek zorunda kalacağız' dedi.

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