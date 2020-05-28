Son dakika: Ekonomide sevindiren gelişme! Mayıs ayı ekonomik güven endeksi açıklandı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),mayıs ayı ekonomik güven endeksini açıkladı. Ekonomik güven endeksi Nisan ayında 51,3 iken, Mayıs ayında yüzde 20,4 oranında artarak 61,7 değerine yükseldi.
Ekonomik güven endeksi Nisan ayında 51,3 iken, Mayıs ayında %20,4 oranında artarak 61,7 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi),hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.
Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre Mayıs ayında %8,5 oranında artarak 59,5 değerini, reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre %18,0 oranında artarak 73,5 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %10,8 oranında artarak 51,1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %5,0 oranında artarak 79,0 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %31,1 oranında artarak 58,5 değerini aldı.
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