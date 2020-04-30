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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan önemli açıklamalar: Fahiş fiyatlar uygulanmasına son verdik

ve Altyapı Bakanı , "Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde yaptığımız düzenleme ile 'kara yoluyla yolcu terminal işletmecileri' için yüzde 50 indirimli tarifesini uygulamaya koyduk" dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.04.2020 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020
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ULAŞTIRMA BAKANI: FAHİŞ FİYATLAR UYGULANMASINA SON VERDİK
ve Altyapı Bakanı , "Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde yaptığımız düzenleme ile 'kara yoluyla yolcu terminal işletmecileri' için yüzde 50 indirimli tarifesini uygulamaya koyduk" dedi.

"ÜÇ AY AKTARABİLME İMKANI SAĞLADIK"

Bakan Karaismailoğlu, "Firmalara, taşıyacakları yolcuları başka firmalara 3 ay aktarabilme imkanı sağladık. Böylece vatandaşlarımızın 'Otobüs dolsun' diye terminallerde beklemek durumunda kalmasının önüne geçeceğiz" şeklinde konuştu.

"FAHİŞ FİYATLAR UYGULANMASINA SON VERDİK"

Karaismailoğlu, "Kara yoluyla yurt içi tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetlerine ilişkin taban ve tavan ücret tarifesini de belirleyerek vatandaşlarımıza fahiş fiyatlar uygulanmasına son verdik" şeklinde konuştu.

"30 HAZİRAN'A ERTELEDİK"

Karaismailoğlu, son olarak, "UBAK İzin Belgesi kullanan uluslararası taşıma yapan firmaların ceza puanlarını 30 Haziran'a erteledik" açıklamasında bulundu.

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