Eş zamanlı 'fahiş fiyat' denetimi... Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı!
Ticaret Bakanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi 81 ilde temel gıda ve tüketim ürünlerinin satıldığı marketler ile pazar yerlerinde, eş zamanlı denetim yaptı. Denetim sonuçları, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından incelenecek. Kurul, fahiş fiyat artışında bulunduğu tespit edilen işletmelere 10 bin TL'den 100 bin TL'ye kadar, stokçuluk faaliyetinde bulunanlara da 50 bin TL'den 500 bin TL'ye kadar para cezası uygulayabilecek.
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bayram öncesi gıda fiyatlarına yönelik saha denetimleri artırıldı. Türkiye genelinde yapılan denetimlerde, ürünlerde fahiş fiyat uygulanıp uygulanmadığının tespiti amacıyla fiyat değişimleri incelendi.
Denetim sonuçları, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından incelenecek. Kurul, fahiş fiyat artışında bulunduğu tespit edilen işletmelere 10 bin TL'den 100 bin TL'ye kadar, stokçuluk faaliyetinde bulunanlara da 50 bin TL'den 500 bin TL'ye kadar para cezası uygulayabilecek.
AMAÇ, TÜKETİCİYİ KORUMAK
Öte yandan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, bugün ilk toplantısını yaptı. Toplantıya Ticaret Bakanlığı temsilcilerinin yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) temsilcileri, üretici ve tüketici örgütleri ile perakende sektörünü temsil eden üyeler katıldı. Toplantıda temel gıda ve ihtiyaç maddelerindeki fiyat hareketleri değerlendirilecek.
Yapılan denetimler ile serbest piyasanın sağlıklı ve düzenli işlemesini sağlamak, tüketicileri korumak ve piyasa bozucu faaliyetlerle mücadele etmek amaçlanıyor.
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